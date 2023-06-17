Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
17 июня 2023 6:00

Что осталось за кадром ПМЭФ-2023: Резонансное признание Лепса, исповедь Киркорова, тайные вечеринки и еда из золотых слитков

Рассказываем обо всем, что не касается деловой повестки масштабного форума [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Что осталось за кадром ПМЭФ-23.

Что осталось за кадром ПМЭФ-23.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский Международный экономический форум (ПМЭФ-23) – видное и значимое явление в деловой сфере. Но большинство жителей Северной столицы, прежде всего, интересует все то, что окружает форум. А это бесконечные VIP-вечеринки с размахом, высказывания и наряды звезд шоу-бизнеса, причудливые роботы и красавицы на стендах, пробки в городе и забитые до отказа отели. Наконец, все недоумевают от заоблачных цен в ресторанах на ПМЭФ и того, зачем там едят «золотые слитки» и пьют кофе… с олениной. Рассказываем в подробностях, какой получилась неофициальная часть форума в 2023 году.

Отели забиты, цены кусаются, а горожане ругаются

Еще за несколько месяцев до ПМЭФ-23 городские четырех- и пятизвездочные отели открыли бронь элитных номеров на время форума. Как уже известно, в Северную столицу прибыло 17 тысяч гостей из 130 стран мира. По оценкам нескольких консалтинговых агентств, загрузка гостиниц добралась до 90-95 процентов, а цены в номерах взлетели в пять раз – с диапазона от 15 до 20 тысяч рублей до 80-100 тысяч за ночь. В общем, обычным туристам пришлось ломать голову, где отдохнуть и не разориться.

Пробки были на самых разных улицах. То кортежи пропускали, то из-за машин гостей трафик просто был плотным. Фото: vk.com/spb_today

Пробки были на самых разных улицах. То кортежи пропускали, то из-за машин гостей трафик просто был плотным. Фото: vk.com/spb_today

Да и цена самого билета на ПМЭФ влетала в копеечку. За вход просили 960 тысяч рублей. Сэкономить можно было только при ранней покупке, тогда делали скидку и снижали стоимость до 720 тысяч рублей.

В «нулевой» день форума, 14 июня, в Петербурге начались традиционные для крупных событий пробки. Далеко не последнюю роль в этом сыграли сотрудники ГИБДД, местами перекрывавшие Дворцовый мост, Университетскую набережную, Биржевую площадь, а также главные проспекты города. Возмущались не только автомобилисты, но и пассажиры общественного транспорта, встававшие в «десяточку» на солнцепеке в +25 градусов – например, автобусы до аэропорта Пулково ездили с задержкой до 30 минут.

А эта толпа ждала автобус на Московском проспекте в сторону аэропорта Пулково. Фото: "Мегаполис"

А эта толпа ждала автобус на Московском проспекте в сторону аэропорта Пулково. Фото: "Мегаполис"

- Этих бы участников форума пересадить с кортежей и VIP-такси на метро и самокаты, – нервно шутили горожане в соцсетях.

"Майбахам" в дни ПМЭФ крупно не везло. Фото: Росгвардия Петербурга / vk.com/spb_today

"Майбахам" в дни ПМЭФ крупно не везло. Фото: Росгвардия Петербурга / vk.com/spb_today

За время форума даже ДТП в городе были особенные – с участием элитных авто. 15 июня на Внуковской улице у аэропорта Пулково «Майбах» протаранил скромную «Ладу Калина». На пассажирском сидении был московский инвестор Сергей Величко, но он не пострадал. А днем ранее еще один «Майбах» загорелся на платном ЗСД. Похоже, дальше гостям пришлось пересесть на более скромные такси.

Царские угощения, арабские танцы и красотки на стендах

Местами скучную деловую повестку в первый день ПМЭФ разбавили различные причуды. Первым делом журналисты ринулись в рестораны на форуме в предвкушении горячих цен. С ними в оторопь впали и обычные горожане. Завтрак, обед и ужин там могли обойтись размером в среднюю месячную зарплату в самых скромных регионах России: сэндвич с адлерским лососем – 700 рублей, чашечка капучино – 500, литр морса – 1 500, уха по-казачьи – 1 100, салат из цыпленка с кус-кусом – 1 300, тарелка кубанских сыров к вину – 16 000, ножка ягненка – 2 800, камбала – 2 000, а бутылочка коньяка – 25 000.

Цены в ресторанах на ПМЭФ кусались. Больно.

Цены в ресторанах на ПМЭФ кусались. Больно.

Фото: Юлия СТАЛИНА

- А журналистам в первый день дали хлебать куриный бульончик с сухарями. Зато бесплатно, - не отчаивались и иронизировали наши коллеги.

А это простой супчик для журналистов. Зато бесплатный!

А это простой супчик для журналистов. Зато бесплатный!

Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Гастрономический тур по ПМЭФ на этом не закончился. На стенде Запорожской области бесплатно раздавали в стаканчиках элитную черешню из Мелитополя. А по соседству можно было подкрепиться у хабаровчан – под оберткой золотого слитка скрывался вкуснейший шоколад. А на территории «Арктики» в ледяной пещере бариста варил кофе с вяленой олениной. Кому было мало такой экзотики, мог отведать и мороженое с «рогатым» деликатесом.

М-м-м - кофе с олениной подано!

М-м-м - кофе с олениной подано!

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Съедобные золотые слитки.

Съедобные золотые слитки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но и без еды на стендах было чем заняться. Заочную схватку в крутости устроили гости из ОАЭ и русские витязи – арабы виртуозно крутили в руках муляжи автоматов и танцевали, а накаченные десантники в тельняшках надували и лопали грелки возле павильонов регионов из Сибири.

Саудовцы виртуозно крутили муляжи автоматов.

Саудовцы виртуозно крутили муляжи автоматов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но, конечно, эпицентром внимания были девушки. Главные красавицы форума носили технологичные кокошники. Пять муз в национальных костюмах символизировали образ российского экспорта. Но и без того на форуме было полно роковых дам: кокетливых стюардесс от авиакомпаний, строгих женщин в ярких деловых пиджаках и просто модниц в роскошных платьях. Правда, история умалчивает, кто из них инвесторы, экономисты и менеджеры.

Музы форума в необычных кокошниках.

Музы форума в необычных кокошниках.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А это музы высокого полета!

А это музы высокого полета!

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но титул самой красивой женщины форума по крайней мере на один день украла олимпийская чемпионка Алина Загитова. Эффектная экс-фигуристка в деловом костюме выступала на спортивной дискуссии и даже одобрительно высказалась об эксперименте с соревнованиями мужчин против женщин, что вызвало гнев спортивных чиновников.

Экс-фигуристка Алина Загитова в роскошном, но строгом платье.

Экс-фигуристка Алина Загитова в роскошном, но строгом платье.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот роботами в этот раз гостей форума не избаловали. Наскучившие робопсы не выкидывали никаких трюков, а их двуногие аналоги в лучшем случае умели махать рукой и соревноваться в игру «камень-ножницы-бумага». И только робот-осьминог, делающий кофе на заказ, да нейросеть «Жириновский», рассказывающая политические анекдоты, вызывали небольшое удивление и улыбку.

Роботов на форуме было не так много, но их способности могли вызвать удивление.

Роботов на форуме было не так много, но их способности могли вызвать удивление.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не обошлось и без казусов на презентациях – Герман Греф не смог завести с первого раза новенькую премиальную «Ладу Аура». За пару часов до этого министр финансов Антон Силуанов и глава АвтоВАЗа Максим Соколов уже тестировали машину. Оказалось, они забыли выключить передачу и заглушили автомобиль. Так что «Лада» пока живее всех живых.

Нейросеть "Жириновский" зацепила гостей политическими анекдотами.

Нейросеть "Жириновский" зацепила гостей политическими анекдотами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С деловых встреч на бал

Наряду с ведущими экономистами, политиками и бизнесменами на ПМЭФ были звезды: актер Владимир Машков вел дискуссию об индустриальном кино, Мисс Вселенная Оксана Федорова модерировала мероприятие об оперном бале в Дубае, телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки общалась с коллегами на тему поддержку создания кино в условиях санкций.

Тина Канделаки.

Тина Канделаки.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Владимир Машков.

Владимир Машков.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но все внимание украли представители шоу-бизнеса. ПМЭФ начался ударно, когда на первом вечернем VIP-мероприятии певцы Григорий Лепс, Николай Басков и Владимир Киселев из «Землян» отложили в сторону бокалы и закуски с икрой и заявили о том, что собираются платить по миллиону рублей каждому российскому бойцу, кто уничтожит украинские танки моделей «Леопард» и «Абрамс».

Николай Басков и Григорий Лепс анонсировали помощь российским бойцам. Фото: пресс-служба "Русской медиагруппы"

Николай Басков и Григорий Лепс анонсировали помощь российским бойцам. Фото: пресс-служба "Русской медиагруппы"

- Мы вносим свой вклад в победу наших бойцов. Мы хотим, чтобы они знали, что мы с ними рядом в их победе и успехе, - заявил натуральный блондин Басков.

Вопросы текущей общественно-политической повестки не обошли и Филиппа Киркорова, которому пришлось отвечать, что он думает об отъезде бывшей жены Аллы Пугачевой за границу.

Филипп Киркоров трижды сменил костюм за один день форума.

Филипп Киркоров трижды сменил костюм за один день форума.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мне неведомо, что делают Алла Пугачева и ее новый муж. Хотя, эта певица – легенда нашей страны. Я знаю, что она уехала. И больше ничего. Мы не общаемся больше пяти лет, - отбивался от вопросов король российского шоу-бизнеса и хвастался, что его дорогущий костюм с самолетиками на пиджаке – уникальное творение дизайнеров компании «Луи Витон» из Парижа.

Еще из селебрити на форуме заметили «Тимати» в компании молодых блогеров. Рэпер сказал пару дежурных фраз и анонсировал свой концерт на закрытой вечеринке «Вконтакте».

Одна из закрытых вечеринок. Балерина с робопсами развлекает гостей. Фото: t.me/spief

Одна из закрытых вечеринок. Балерина с робопсами развлекает гостей. Фото: t.me/spief

К слову, о вечеринках. Светская программа ПМЭФ была чуть ли не богаче деловой. Тусовка от «Вконтакте» собрала под три тысячи гостей, пляшущих под песни Киркорова, Тимати и Jony.

- Тусовка смешанная, но этим и прикольная - от пранкеров Вована и Лексуса до Марианны Максимовской и представительных чиновников. Со вкусом и прикольно, - оценила вечеринку Ксения Собчак, которая, по ее же словам, с утра набралась сил, завтракая знаменитыми петербургскими пышками.

В других ресторанах шампанское лилось рекой, балерины танцевали с роботам и проходили концерты «Иванушек International», Сосо Павлиашвили, Юрия Антонова, Полины Гагариной, «Уматурман», Георгия Лепса и Клавы Коки. А для любителей классики выступала оперная певица Хибла Герзмава. Некоторые компании и вовсе снимали небольшие лодочки для VIP-гостей. Все же работа работой, но отдых по расписанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Золотые слитки шоколада, кофе со вкусом оленины, бизнес-ланч за 4500 рублей: Чем угощают дорогих гостей на ПМЭФ-2023

Ценник на бизнес-ланч на ПМЭФ-2023 обойдется гостям в 4,5 тысячи рублей (подробности)

«Улетный» костюм и паук в ухе: Филипп Киркоров поразил публику внешним видом на ПМЭФ-23

Филипп Киркоров поразил публику «улетным» костюмом на ПМЭФ-23 (подробности)

«Мы не общаемся больше пяти лет»: Филипп Киркоров впервые раскрыл правду об отношении к Пугачевой

Филипп Киркоров впервые заявил о разрыве отношений с Аллой Пугачевой (подробности)

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯ