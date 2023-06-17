Что осталось за кадром ПМЭФ-2023: Резонансное признание Лепса, исповедь Киркорова, тайные вечеринки и еда из золотых слитков

Что осталось за кадром ПМЭФ-23. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский Международный экономический форум (ПМЭФ-23) – видное и значимое явление в деловой сфере. Но большинство жителей Северной столицы, прежде всего, интересует все то, что окружает форум. А это бесконечные VIP-вечеринки с размахом, высказывания и наряды звезд шоу-бизнеса, причудливые роботы и красавицы на стендах, пробки в городе и забитые до отказа отели. Наконец, все недоумевают от заоблачных цен в ресторанах на ПМЭФ и того, зачем там едят «золотые слитки» и пьют кофе… с олениной. Рассказываем в подробностях, какой получилась неофициальная часть форума в 2023 году.

Отели забиты, цены кусаются, а горожане ругаются

Еще за несколько месяцев до ПМЭФ-23 городские четырех- и пятизвездочные отели открыли бронь элитных номеров на время форума. Как уже известно, в Северную столицу прибыло 17 тысяч гостей из 130 стран мира. По оценкам нескольких консалтинговых агентств, загрузка гостиниц добралась до 90-95 процентов, а цены в номерах взлетели в пять раз – с диапазона от 15 до 20 тысяч рублей до 80-100 тысяч за ночь. В общем, обычным туристам пришлось ломать голову, где отдохнуть и не разориться.

Пробки были на самых разных улицах. То кортежи пропускали, то из-за машин гостей трафик просто был плотным. Фото: vk.com/spb_today

Да и цена самого билета на ПМЭФ влетала в копеечку. За вход просили 960 тысяч рублей. Сэкономить можно было только при ранней покупке, тогда делали скидку и снижали стоимость до 720 тысяч рублей.

В «нулевой» день форума, 14 июня, в Петербурге начались традиционные для крупных событий пробки. Далеко не последнюю роль в этом сыграли сотрудники ГИБДД, местами перекрывавшие Дворцовый мост, Университетскую набережную, Биржевую площадь, а также главные проспекты города. Возмущались не только автомобилисты, но и пассажиры общественного транспорта, встававшие в «десяточку» на солнцепеке в +25 градусов – например, автобусы до аэропорта Пулково ездили с задержкой до 30 минут.

А эта толпа ждала автобус на Московском проспекте в сторону аэропорта Пулково. Фото: "Мегаполис"

- Этих бы участников форума пересадить с кортежей и VIP-такси на метро и самокаты, – нервно шутили горожане в соцсетях.

"Майбахам" в дни ПМЭФ крупно не везло. Фото: Росгвардия Петербурга / vk.com/spb_today

За время форума даже ДТП в городе были особенные – с участием элитных авто. 15 июня на Внуковской улице у аэропорта Пулково «Майбах» протаранил скромную «Ладу Калина». На пассажирском сидении был московский инвестор Сергей Величко, но он не пострадал. А днем ранее еще один «Майбах» загорелся на платном ЗСД. Похоже, дальше гостям пришлось пересесть на более скромные такси.

Царские угощения, арабские танцы и красотки на стендах

Местами скучную деловую повестку в первый день ПМЭФ разбавили различные причуды. Первым делом журналисты ринулись в рестораны на форуме в предвкушении горячих цен. С ними в оторопь впали и обычные горожане. Завтрак, обед и ужин там могли обойтись размером в среднюю месячную зарплату в самых скромных регионах России: сэндвич с адлерским лососем – 700 рублей, чашечка капучино – 500, литр морса – 1 500, уха по-казачьи – 1 100, салат из цыпленка с кус-кусом – 1 300, тарелка кубанских сыров к вину – 16 000, ножка ягненка – 2 800, камбала – 2 000, а бутылочка коньяка – 25 000.

Цены в ресторанах на ПМЭФ кусались. Больно. Фото: Юлия СТАЛИНА

- А журналистам в первый день дали хлебать куриный бульончик с сухарями. Зато бесплатно, - не отчаивались и иронизировали наши коллеги.

А это простой супчик для журналистов. Зато бесплатный! Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Гастрономический тур по ПМЭФ на этом не закончился. На стенде Запорожской области бесплатно раздавали в стаканчиках элитную черешню из Мелитополя. А по соседству можно было подкрепиться у хабаровчан – под оберткой золотого слитка скрывался вкуснейший шоколад. А на территории «Арктики» в ледяной пещере бариста варил кофе с вяленой олениной. Кому было мало такой экзотики, мог отведать и мороженое с «рогатым» деликатесом.

М-м-м - кофе с олениной подано! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Съедобные золотые слитки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но и без еды на стендах было чем заняться. Заочную схватку в крутости устроили гости из ОАЭ и русские витязи – арабы виртуозно крутили в руках муляжи автоматов и танцевали, а накаченные десантники в тельняшках надували и лопали грелки возле павильонов регионов из Сибири.

Саудовцы виртуозно крутили муляжи автоматов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но, конечно, эпицентром внимания были девушки. Главные красавицы форума носили технологичные кокошники. Пять муз в национальных костюмах символизировали образ российского экспорта. Но и без того на форуме было полно роковых дам: кокетливых стюардесс от авиакомпаний, строгих женщин в ярких деловых пиджаках и просто модниц в роскошных платьях. Правда, история умалчивает, кто из них инвесторы, экономисты и менеджеры.

Музы форума в необычных кокошниках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А это музы высокого полета! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но титул самой красивой женщины форума по крайней мере на один день украла олимпийская чемпионка Алина Загитова. Эффектная экс-фигуристка в деловом костюме выступала на спортивной дискуссии и даже одобрительно высказалась об эксперименте с соревнованиями мужчин против женщин, что вызвало гнев спортивных чиновников.

Экс-фигуристка Алина Загитова в роскошном, но строгом платье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот роботами в этот раз гостей форума не избаловали. Наскучившие робопсы не выкидывали никаких трюков, а их двуногие аналоги в лучшем случае умели махать рукой и соревноваться в игру «камень-ножницы-бумага». И только робот-осьминог, делающий кофе на заказ, да нейросеть «Жириновский», рассказывающая политические анекдоты, вызывали небольшое удивление и улыбку.

Роботов на форуме было не так много, но их способности могли вызвать удивление. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не обошлось и без казусов на презентациях – Герман Греф не смог завести с первого раза новенькую премиальную «Ладу Аура». За пару часов до этого министр финансов Антон Силуанов и глава АвтоВАЗа Максим Соколов уже тестировали машину. Оказалось, они забыли выключить передачу и заглушили автомобиль. Так что «Лада» пока живее всех живых.

Нейросеть "Жириновский" зацепила гостей политическими анекдотами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С деловых встреч на бал

Наряду с ведущими экономистами, политиками и бизнесменами на ПМЭФ были звезды: актер Владимир Машков вел дискуссию об индустриальном кино, Мисс Вселенная Оксана Федорова модерировала мероприятие об оперном бале в Дубае, телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки общалась с коллегами на тему поддержку создания кино в условиях санкций.

Тина Канделаки. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Владимир Машков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но все внимание украли представители шоу-бизнеса. ПМЭФ начался ударно, когда на первом вечернем VIP-мероприятии певцы Григорий Лепс, Николай Басков и Владимир Киселев из «Землян» отложили в сторону бокалы и закуски с икрой и заявили о том, что собираются платить по миллиону рублей каждому российскому бойцу, кто уничтожит украинские танки моделей «Леопард» и «Абрамс».

Николай Басков и Григорий Лепс анонсировали помощь российским бойцам. Фото: пресс-служба "Русской медиагруппы"

- Мы вносим свой вклад в победу наших бойцов. Мы хотим, чтобы они знали, что мы с ними рядом в их победе и успехе, - заявил натуральный блондин Басков.

Вопросы текущей общественно-политической повестки не обошли и Филиппа Киркорова, которому пришлось отвечать, что он думает об отъезде бывшей жены Аллы Пугачевой за границу.

Филипп Киркоров трижды сменил костюм за один день форума. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мне неведомо, что делают Алла Пугачева и ее новый муж. Хотя, эта певица – легенда нашей страны. Я знаю, что она уехала. И больше ничего. Мы не общаемся больше пяти лет, - отбивался от вопросов король российского шоу-бизнеса и хвастался, что его дорогущий костюм с самолетиками на пиджаке – уникальное творение дизайнеров компании «Луи Витон» из Парижа.

Еще из селебрити на форуме заметили «Тимати» в компании молодых блогеров. Рэпер сказал пару дежурных фраз и анонсировал свой концерт на закрытой вечеринке «Вконтакте».

Одна из закрытых вечеринок. Балерина с робопсами развлекает гостей. Фото: t.me/spief

К слову, о вечеринках. Светская программа ПМЭФ была чуть ли не богаче деловой. Тусовка от «Вконтакте» собрала под три тысячи гостей, пляшущих под песни Киркорова, Тимати и Jony.

- Тусовка смешанная, но этим и прикольная - от пранкеров Вована и Лексуса до Марианны Максимовской и представительных чиновников. Со вкусом и прикольно, - оценила вечеринку Ксения Собчак, которая, по ее же словам, с утра набралась сил, завтракая знаменитыми петербургскими пышками.

В других ресторанах шампанское лилось рекой, балерины танцевали с роботам и проходили концерты «Иванушек International», Сосо Павлиашвили, Юрия Антонова, Полины Гагариной, «Уматурман», Георгия Лепса и Клавы Коки. А для любителей классики выступала оперная певица Хибла Герзмава. Некоторые компании и вовсе снимали небольшие лодочки для VIP-гостей. Все же работа работой, но отдых по расписанию.

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