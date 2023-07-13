«Нагнали персонал и все подчистили»: Что известно о расследовании смертей шести сирот в ПНИ-10, где Смольный не нашел ни одного нарушения

Волонтеры опровергли слова Смольного об отсутствии нарушений в ПНИ-10. Фото: vk.com/pni10spb

Почти три месяца длится расследование смертей шести сирот из психоневрологического интерната №10 в Петербурге. Истощенные инвалиды попадали из учреждения в больницы и умирали от тромбов, отека мозга и дыхательной недостаточности. Волонтеры, ухаживавшие за ребятами, заявляли, что в ПНИ-10 воспитанников неправильно кормили и оставляли лежать в кровати на целые сутки. А бывшие жители жаловались на травлю и избиения. СК возбудил уголовное дело, но так никого и не задержал. На днях комитет по социальной политике Петербурга неожиданно выдал, что в интернате вовсе нет нарушений, и вообще – для столь слабых пациентов якобы уже чудо прожить там 3-5 лет: «Это очень большой срок».

«Это давление на следствие»

То самое резонансное заявление от Смольного сделал замглавы профильного комитета Александр Любимов. По его словам, они провели «16 всевозможных проверок», и ни одна не показала хоть какие-либо изъяны в ПНИ-10. Чиновник подчеркнул, что все умершие воспитанники имели множество умственных и физических нарушений.

- Это большая боль для нас, каждого человека мы тянем до самого последнего дня. Были ли нарушения, следствие разберется, но пока я не вижу там ничего такого, - высказал мнение о ситуации в ПНИ-10 Любимов.

После громкого скандала инвалидов из отделения интенсивного развивающего ухода часто выводят на прогулку и специальные занятия с играми. Фото: vk.com/pni10spb

Директор по внешним связям и сопровождению в интернатах благотворительной организации «Перспективы» Светлана Мамонова, которая лично знала всех умерших воспитанников ПНИ-10, считает оскорбительными высказывания чиновника. Волонтеры «Перспектив» стали основными свидетелями по делу, потому что почти каждый день навещали подопечных, помогали их кормить, гуляли с ними и видели, как им становится хуже.

- Любимов озвучил, что все умершие пациенты прожили там от 3 до 5 лет. Но это не так, - уверяет spb.kp.ru Светлана Мамонова. – Наши Марина и Миша прожили 14 и 10 месяцев соответственно. И если бы не было рядом «Перспектив», сотрудники которых «надоедали» интернату с помощью по уходу, то они могли бы прожить и меньше. Особенно цинично звучат слова, что для таких ребят очень хорошо прожить хотя бы эти годы. Любому здравому человеку понятно, что нужно создавать среду, позволяющую жить гораздо дольше. У нас есть примеры, когда очень слабенькие ребята, наши подопечные, живут дольше 30 лет. А, попав в квартиры с сопровождающим, у них происходит скачок жизненной энергии. И вообще не надо мерить число прожитых лет ребят в интернатах. Нужно мерить качество прожитых лет. Чтобы человек не жил как в саркофаге, прикованный к постели и брошенный один на один со своими страданиями, мучаясь от боли и скукоты.

Один из умерших инвалидов - Леша Дельвари. Упитанный в детдоме (фото слева) и исхудавший в интернате (фото справа). Фото: "Перспективы"

По словам директора «Перспектив», расследование громкого дела продвигается не так быстро, как хотелось бы. Например, в СК еще не допрашивали родителей некоторых молодых людей, проживающих в ПНИ-10, которые знают, как персонал обращался с другими инвалидами.

- Мы рассматриваем заявления Любимова именно как давление на следствие. И продолжаем считать, что к смертям наших подопечных привел недостаточный уход, отсутствие занятости и стимулов у ребят. Они жили в своих кроватках. Сказывалась нехватка персонала. Их кормили лежа и очень быстро, что приводило к застою жидкости в легких и провоцировало пневмонию. В том числе из-за этого провоцирующего фактора они очень часто попадали в больницы, где умирали, - считает Светлана Мамонова.

С волонтеров не спускают глаз

С волонтерами солидарен и бывший воспитанник ПНИ-10 и активист Александр Прохоров, который ранее обращался к Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку всех психоневрологических интернатов в Петербурге.

- Такими заявлениями чиновники делают из нас, инвалидов, общество отбросов. Видите ли, это нормально, что мы умираем чуть ли не каждый день, - возмутился Александр Прохоров в разговоре с spb.kp.ru. – Следователи мне клялись, что и не такие дела раскрывали. Хотя я им тысячу раз говорил, что они не найдут виновного в ПНИ-10, потому что вся система сгнила. Туда нагнали персонал и подчистили все нарушения. А к Александру Любимову я несколько раз обращался с жалобами. Не хочу сказать, что это плохой чиновник. Но он всегда защищает интернаты. Никогда не видит нарушения. И врет про продолжительность жизни инвалидов. Они долго не живут из-за скотского отношения. Если ребенок будет лежать весь день голый в клеенке в испражнениях, питаться ужасной едой, то быстро становится анорексиком, получает сопутствующие заболевания и умирает. Таким неходячим ребятам нужна усиленная реабилитация с серьезными процедурами. Не просто ручку и ножку погладить.

Волонтеры "Перспектив" помогают медсестрам ПНИ-10 правильно укладывать ребят в коляску из кроватки. Фото: vk.com/pni10spb

Не в пользу выводов Любимова говорит и ответ прокуратуры Петербурга, направленный главе исполкома «Народного фронта» Михаилу Кузнецову. Сотрудники ведомства вместе с СК были в ПНИ-10 и нашли там нарушения в комплектовании штата интерната и недочеты в хранении продуктов. Есть вероятность, что в отношении учреждения возбудят административные дела. А пока в отношении директора ПНИ-10 Ивана Веревкина вынесли представление об исправлении недостатков.

К слову, сейчас волонтеров «Перспектив» заставили подписать договоры со всеми интернатами города, чтобы четко обозначить их зону ответственности.

- Но пока что нам, например, в ПНИ-9 нельзя гулять и общаться с ребятами без наблюдения персонала интерната. Распоряжение директора – не спускать с нас глаз, - сетует Светлана Мамонова. – Происходят комичные ситуации, когда за нами ведут слежку. Получается, что персонал интерната бесполезно тратит свое время. Надеемся, что разум победит.

После громкого дела директор ПНИ-10 Иван Веревкин чаще обходит самых слабых воспитанников. Фото: vk.com/pni10spb

А в это время

Власти Петербурга собираются реформировать психоневрологические интернаты в городе. Если коротко, то в учреждения закупят новое оборудование для реабилитации, число сотрудников увеличат, волонтеры будут постоянно сопровождать сирот, появится служба защита прав людей с психическими заболеваниями.

- Мы положительно оцениваем проект комплексного плана реформирования интернатов, - говорит директор по внешним связям «Перспектив» Светлана Мамонова. – Но если комитет по соцполитике продолжит высказываться в духе, как это делает Любимов, то с такими заявлениями мы не уедем дальше строительства новых интернатов. Но нужно не забывать про все остальное - и про изменение подходов в социальном обслуживании и сопровождении, а также про меры соцподдержки и важности развития сопровождаемого проживания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лежали в одиночестве и страхе: Как умирали сироты в психоневрологическом интернате и почему этого никто не замечал

Причиной смерти шести пациентов психинтерната №10 Петербурга стали отек мозга, тромбы и дыхательная недостаточность (подробности)

«Пугали психушкой, били палками, кормили, как свиней»: Исповедь бывшего воспитанника психоневрологического интерната №10, где умерли шесть сирот

Бывший воспитанник ПНИ-10, где умерли шесть сирот, просит Бастрыкина проверить все интернаты в Петербурге (подробности)

«Это трагедия для всех нас»: Психоневрологический интернат №10 в Петербурге объяснил смерти семи воспитанников и обвинил волонтеров в черном пиаре

Психоневрологический интернат №10 в Петербурге обвинил Нюту Федермессер в пиаре на смертях семи воспитанников (подробности)

После смерти шести сирот-инвалидов в ПНИ-10 в Петербурге реформируют интернаты

Воспитанников будут сопровождать в больницах, а в учреждениях увеличат количество работников (подробности)