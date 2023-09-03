Крупный пожар у нефтебазы «Ручьи» в Петербурге 3 сентября: Что известно на данный момент

На месте происшествия работает более сотни пожарных. Фото: МЧС Петербург

В Петербурге выходные проходят с «огоньком» в буквальном смысле. Вчера, 2 сентября почти сотня спасателей тушила пожар на хладокомбинате в Колпинском районе. Но, когда календарь перевернулся, вспыхнул ангар около нефтебазы «Ручьи» в Красногвардейском районе. Только спустя три часа, как сообщили в пресс-службе МЧС, специалисты отказались от дополнительного номера 1-БИС.

– Пожарные успели отказаться от двух номеров повышенной опасности пожара. Тушат подразделения разъяренное пламя по первому номеру, – уточнили в пресс-службе организации.

Огонь заметили очевидцы. Фото: МЧС Петербург

Очевидцы о происшествии сообщили на пульт спасателей около 11 часов дня. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия. Они зафиксировали разъяренные языки пламени на площади в 800 квадратных метров. Изначально свидетели происшествия предполагали, что огнем охвачена нефтебаза «Ручьи». Как оказалось, вспыхнул ангар с газовыми баллонами и цистернами с топливом. Через 20 минут после прибытия сотрудников МЧС пожару присвоили второй номер. На тот момент к его тушению привлекли одновременно 60 человек личного состава.

Через час спасатели работали на шести боевых участках и готовились к пенной атаке. Они также привлекли к тушению пожарный поезд от РЖД. После прибытия спецтехники пожар удалось локализовать. Сначала подразделения работали по номеру 1-БИС, а после вовсе перешли к первому. К двум часам дня пожар тушили более сотни человек.

К счастью, в возгорании никто не пострадал. Прокуратура уже организовала проверку из-за происшествия. От когда-то крупного автосервиса остался лишь каркас и пепел.