«Мы не губили и не морили их»: Уволившийся директор ПНИ-10, где умерли шесть сирот-инвалидов, впервые ответил на обвинения

Иван Веревкин ушел с должности директора ПНИ-10 в Петербурге, где за год умерли шесть сирот. Фото: vk.com/pni10spb

Почти пять месяцев прошло с момента резонансной проверки психоневрологического интерната №10 (ПНИ-10) в Петербурге. Туда нагрянули СК, прокуратура и Роспотребнадзор из-за новостей о том, что за последний год в учреждении умерли шесть сирот-инвалидов. У истощенных и неходячих воспитанников выявили отеки мозга и дыхательную недостаточность. Тогда же волонтеры, которые гуляли и общались с ребятами, пожаловались на плохую организацию питания и нехватку персонала в интернате. СК возбудил уголовное дело, но виновных в нем так и нет.

И вот, в начале сентября в ПНИ-10 внезапно сменили директора без указания причин. Вместо 70-летнего Ивана Веревкина, отработавшего 36 лет в учреждении, руководителем стала Светлана Белая, ушедшая с должности главы ПНИ-7. Ранее Веревкин обвинял волонтеров в черном пиаре, но со СМИ не общался. Для spb.kp.ru экс-директор сделал исключение.

После смерти истощенного Леши Дельвари в ПНИ-10 нагрянули с проверками (слева на фото Леша до перевода в ПНИ, справа - в момент проживания в ПНИ). Фото: "Перспективы"

«Извратили понятие «добровольчество»

- Иван Александрович, почему вы ушли с должности?

- Мне пора уходить по возрасту. Уже давно надо было идти на пенсию. Уход с должности плановый. Но, конечно, не на таком информационном фоне, который я хотел бы.

- Что сказали в коллективе?

- Отговаривали. Но всему свое время. Надо вовремя уходить.

- Считаете ли вы работу с волонтерами плодотворной, или остались обиды?

- И волонтеров «Перспектив», и сотрудников Нюты Федермессер (основателя благотворительного фонда «Вера») я считаю частью больших бизнес-проектов. Они пагубно влияют на социальную сферу, и на самих инвалидов. У нас извратили понятие добровольчества, к сожалению. Многие волонтеры именно работают, получают деньги за помощь инвалидам. Ну и какое это добровольчество и порыв души?

Иван Веревкин проработал 36 лет в ПНИ-10. Фото: vk.com/pni10spb

- Но ведь волонтеры обратили внимание общественности на недостатки системы, проблемы с кормлением тяжелобольных ребят…

- У нас были завышены, а не занижены нормы питания. Поэтому было странно читать публикации Нюты Федермессер. Проверка Роспотребнадзора, наоборот, показала, что мы перекормили ребят. Это тоже неправильно, мы ошиблись.

«Работа тяжелая и морально, и физически»

- Насколько острой была нехватка персонала за «тяжелыми» воспитанниками?

- Эта проблема была и есть. Все из-за низкой зарплаты у санитарок и уборщиц. А средний медперсонал, то есть медсестер, приравняли к младшему. Такая вот дискриминация. Это неправильно. Я давно об этом говорил, в том числе министру соцобеспечения. Но проблема не решена. Мы тупо выполняем заказы властей. Мы ведомые люди, к сожалению. Логично, что младший персонал уходит в любые другие сферы и некому ухаживать за воспитанниками.

После скандала в ПНИ-10 Веревкин стал часто лично проверять уход за больными. Фото: vk.com/pni10spb

- В анонимных разговорах с редакцией санитарки и медсестры жаловались на тяжелую работу с моральной стороны.

- Она тяжелая и физически, если речь о тяжелобольных, лежачих. Помощнице по уходу или сиделке надо сначала перевернуть человека, потом подмыть его, покормить, погулять с ним. А как это сделать при нынешних жестких нормативах для такого тяжелого «контингента»? Никто об этом не подумал, когда решались вопросы о пересмотре должностных функций санитарок.

- А что насчет отношения персонала к воспитанникам? Один из ваших бывших подопечных Александр Прохоров говорил о травле со стороны персонала.

- Знаете, я столько много сделал для него, чтобы он самостоятельно жил, несмотря на инвалидность. У него особое восприятие мира. Саша накопил все обиды. И я видел, как с одними и теми же людьми он мог вести себя по-разному. То дружить и общаться, то обвинять во всех пороках. В разговоре с вами он напутал все, что с ним происходило во всех организациях, где он жил. Конечно, его жалобы не соответствуют действительности. У нас есть огрехи, но чтобы настолько много – так не бывает нигде, ни в одном ПНИ.

«В 19-20 лет они как старые люди»

- Можно ли было спасти умерших ребят?

- Это были взрослые люди с тяжелой инвалидностью, множественными пороками развития. Раньше они, как правило, не доживали даже до совершеннолетия. Я 36 лет проработал в учреждении. В первый год работы у нас было всего семь таких тяжелобольных взрослых. А сейчас их несколько десятков, потому что здравоохранение и «социалка» научились гуманно продлевать им жизнь. Но наши возможности не бесконечны, увы. В 19-20 лет эти пациенты уже как старые люди из-за своих патологий. Они умерли не потому, что мы такие плохие, их морили и губили. А потому, что их физический потенциал изжил себя.

О ходе расследования уголовного дела по факту смерти шести сирот пока известно очень мало. Фото: vk.com/pni10spb

- Но волонтеры «Перспектив» и Нюты Федермссер говорили, что они бы жили и жили дальше…

- Кстати, всех до одного умерших сопровождали волонтеры «Перспектив». И где они были? Где тогда их адекватная помощь?

- Надо ли интернатам и дальше сотрудничать с волонтерами?

- Нет, государство должно заниматься помощью таким людям. Адекватно и с помощью образованных специалистов. А не просто по повелению души. Да, это хороший порыв, благородный. Но дело в том, что только медики могут правильно контактировать с больными. Никто кроме врачей не должен их касаться. А если к инвалидам приходят студенты, инженеры, журналисты или педагоги… Ну что это? И волонтерами их сложно назвать, у них структура так построена, что они зарабатывают деньги. Будьте профессионалами, получите сначала специальное образование!

Персонала в отделении, где умерли шесть сирот, стало ощутимо больше. Фото: vk.com/pni10spb

Послесловие

- Чем займетесь на пенсии? Будете курировать интернат?

- За эти годы я забросил все свои домашние дела. Возвращался домой поздним вечером. Постоянно контролировал персонал. Пока даже не думал, что делать дальше. Уже ясно, что я разочаровался общественной детальностью волонтеров. Я поддерживал их в плане некоторых недостатков в госучреждениях. Я был сторонником того, чтобы мамы детей-инвалидов получали не пособия, а заработную плату и трудовой стаж. Чтобы эти семьи не бедствовали. Я сторонник домов-интернатов малой вместимости. И также борюсь за то, чтобы сопровождение за инвалидами было возможно и на дому. Чтобы не всех отправляли в интернаты. Выступал за поднятие зарплаты санитаркам и медсестрам, уборщицам и помощницам по уходу персонала. Вот за счет чего так принижают труд медсестер, получающих вдвое меньше врачей? Медсестра для чего училась? Пусть даже и на два года меньше. Но она самый близкий человек к инвалиду!

- Много еще работы, получается.

- И мысли, и планы были. Но когда встречаешь такое прохладное отношение к инициативам – душевные порывы заканчиваются.

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