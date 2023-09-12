«Повзрослели, но осознание вины не пришло»: Суд отправил в колонию двух инструкторов лагеря на Сямозере, где утонули 14 подростков

Бывшие инструкторы Павел Ильин (слева) и Валерий Круподерщиков (справа). Фото: Артем КИЛЬКИН

Петрозаводской городской суд в Карелии огласил новый приговор двум инструкторам лагеря на Сямозере, где 18 июня 2016 года во время шторма утонули 14 детей. Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину дали 6 и 5 лет колонии общего режима соответственно. Напомним, ранее в МЧС сообщали, что детский лагерь был переполнен, поэтому группы подростков постоянно отправляли в водные походы, один и которых пришелся на плохую погоду. Лодка с ребятами перевернулась, 14 из них не смогли спастись.

В день трагедии Круподерщиков сопровождал детей на плоту. Ильин в лагере отсутствовал, но тоже отвечал за безопасность и подготовку походов. Им обоим предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В 2019 году мужчин оправдали, но в 2020 году дело начали пересматривать. Срок давности по статье истекал бы в 2026 году, но следствие и суды не затянулись. Подробности финального заседания spb.kp.ru рассказала Валентина Романова, потерявшая на Сямозере 13-летнего сына Евгения.

- С момента смерти наших детей инструкторы заметно повзрослели, но осознание, что они натворили, к ним так и не пришло. Они не извинились публично. Они не считают, что виноваты. А на прениях боялись посмотреть мне в глаза. Нас, родителей погибших детей, считают назойливыми мухами, которым все время надо что-то доказать, кого-то обвинить. Ильин сказал, что его вообще не было на воде и якобы он никому ничего не должен. А ведь и у первого, и у второго уже есть свои дети. И поэтому мне жалко тех бестолковых мальчишек, сидящих у инструкторов внутри, которые отказались от своей ответственности. Теперь они не увидят самого интересного: взросления своих детей. Как и я не узнаю, кем бы стал мой сын, какую жену он нашел бы себе.

На месте трагедии возле озера установили памятник. Родители часто приезжают сюда в годовщину гибели детей. Фото: пресс-служба правительства Карелии

По словам Валентины Романовой, генпрокурор Карелии запрашивал 7,5 лет обоим фигурантам уголовного дела. Но, несмотря на чуть меньшие итоговые приговоры, родители погибших детей считают их справедливыми.

- Я думала, что им дадут не больше трех лет. Но спасибо честному суду и честным прокурорам и следователям. Всю трагедию они разобрали по атомам. Так, что не осталось малейшего сомнения в виновности инструкторов. Когда Круподерщиков и Ильин услышали приговор, то, как мне показалось, они не смогли в него поверить. Наверное, осознание и паника придут к ним уже позже.

Один из инструкторов был на воде в шторм вместе с детьми, но не смог предотвратить трагедию. Фото: Игорь ПОДГОРНЫЙ / ТАСС

Добавим, что в рамках громкого дела реальные сроки получили экс-директор лагеря Елена Решетова и его экс-координатор Вадим Виноградов. Им дали по 9,5 лет тюрьмы. Однако Решетова, как сообщают родители, в августе 2023 года вышла из колонии по УДО. Бывших руководителей местного Роспотребнадзора Людмилу Котович и Анатолия Коваленко суд оправдал, а последнему даже выплатил компенсацию за уголовное преследование.

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