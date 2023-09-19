«Эти люди никогда не видели автобусов»: Лукашенко заявил, что лазурные МАЗы в Петербурге горели из-за плохого обслуживания

Лукашенко объяснил, почему в Петербурге горят лазурные автобусы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лазурные автобусы от Минского автомобильного завода то и дело попадали в неприятные ситуации в Петербурге. Одни начинали дымиться, другие загорались. И все это во время поездок с пассажирами по городу. Из-за этого даже пришлось снять с маршрутной сети Северной столицы 137 единиц транспорта. После доработки их вновь вернули в город. Однако, как заявил президент Белоруси Александр Лукашенко, автобусы МАЗ горели только в Петербурге, а в других регионах России этого не происходило. По его мнению, это связано с ошибками в обслуживании. Видео с заявлением главы государства опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

- Почему в Петербурге горят автобусы? Потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание. А обслуживание - это не только вовремя гайку закрутить. Но и постоянно проводить осмотр перед выездом. А этого не было. Естественно, где-то утечки и протечки случались. Что-то где-то дымилось, - объяснил Лукашенко.

Президент Белоруси добавил, что если в Петербурге нет людей, которые могут качественно обсуживать автобусы, то страна готова сама это делать. При этом он подчеркнул, что на это будет уходить меньше денег.

- Либо мы можем научить специалистов. Ведь техника сложная. К тому же она каждый год усложняется. Поэтому можете на нас рассчитывать, - указал Лукашенко.

Кстати, президент Белоруси уже ранее высказывался о возгорании минских автобусов. Только тогда он говорил, что это «происки конкурентов».

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