Ажиотажный спрос постепенно спадает, компании настраивают логистику. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге и Ленинградской области сохраняется напряженная ситуация на рынке топлива. Бензин дорожает, на многих заправках действуют ограничения, а власти пытаются успокоить водителей и одновременно регулируют рынок.

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге на 15 июля

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский призвал водителей не поддаваться панике. Он напомнил, что город переживал и более тяжелые времена.

- Мы уже проходили непростые времена, пережили 90-е, так что нынешние вызовы тоже преодолеем, – заявил глава парламента.

С 21 июля на Петербургской бирже вступают в силу новые правила: покупать бензин можно будет только для личного использования или для конечных потребителей. Участники торгов обязаны указывать, что грузополучателем является конечный потребитель, и предоставлять заверение о целевом использовании топлива. Нарушителей будут отстранять от торгов вплоть до полного прекращения доступа. В бирже пояснили, что меры вводят для повышения прозрачности поставок и предотвращения спекулятивных перепродаж.

Ситуация с бензином в Ленинградской области на 15 июля

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил ограничить расход бензина для служебных машин правительства. Теперь чиновники будут заправляться по тем же правилам, что и все остальные жители региона.

В Ленинградской области из 350 АЗС в штатном режиме работают 310. Власти опровергли слухи о возможном введении QR-кодов или номерного порядка при отпуске топлива.

Есть ли топливо на заправках Санкт-Петербурга, цена

За последний месяц бензин в России подорожал почти на 7%. В Петербурге за неделю с 30 июня по 6 июля цена выросла на 0,1%. Сейчас средняя стоимость АИ-92 составляет 65 рублей за литр, АИ-95 – около 71 рубля, что ниже среднероссийской цены в 76 рублей. Дороже всего обходится АИ-98 – до 100 рублей за литр.

Тем временем на многих заправках сохраняются ограничения. Продажа бензина в канистры для петербуржцев по-прежнему недоступна. А вот в Ленинградской области ситуация чуть мягче – там с 13 июля разрешили наливать топливо в металлические канистры по ГОСТу объемом до 10 литров, а на некоторых АЗС лимит подняли до 20 литров. Такой шаг сделали навстречу дачникам, которые жаловались, что не могут заправить садовую технику.

Ажиотажный спрос постепенно спадает, компании настраивают логистику. Эксперты связывают подорожание с ростом оптовых цен и сезонным увеличением спроса. По словам чиновников, бензина в городе и области достаточно.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Что делать, если заправился некачественным топливом

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max