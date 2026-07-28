Тогда ей было девять лет: Убийца 12-летней девочки из садоводства Ленобласти домогался родной племянницы

Федор Мехнин мог домогаться до родной племянницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как и предполагали эксперты и следователи, убийца 12-летней девочки из СНТ в Ленобласти оказался причастен к другим насильственным преступлениям. По информации источника «КП-Петербург», предприниматель Федор Мехнин домогался родной племянницы. Все происходило в течение нескольких месяцев, начиная с 2021 года. Тогда девочке было всего девять лет.

- Известно минимум о двух эпизодах, возбуждено уголовное дело, - подтвердил источник «КП-Петербург».

Пока неизвестно, сознался ли Мехнин в развращении племянницы сам или же в СК обратились родители девочки, которая могла заговорить после задержания изверга.

Напомним, 2 июля 2026 года предприниматель, известный как «благодел» (по названию своей стройкомпании. – Прим.ред.), напал с ножом на 12-летнюю соседку по СНТ, когда та возвращалась из леса на дачный участок к родителям. Школьница была одета в яркий желтый дождевик. Мехнин утверждает, что спутал ее с взрослой женщиной и накинулся сзади. Когда изверг понял, что перед ним ребенок, не отступил. Он нанес девочке около 30 ударов ножом и попытался надругаться над ней, но не смог. Позже на допросе в СК извращенец признался, что у него не ладилась половая жизнь с женой. Кроме того, он более 15 лет фантазировал, как насилует женщин своих друзей. Друзья предпринимателя ранее предположили в разговоре с «КП-Петербург», что на психику мужчины могла повлиять смерть тяжелобольной дочери – она скончалась в младенчестве, после чего пара больше не могла забеременеть.

Добавим, что Мехнину грозит пожизненный срок за решеткой. Проверяется информация, что среди его жертв были и взрослые женщины.

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