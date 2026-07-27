Убийцу 12-летней девочки из СНТ в Ленобласти проверяют на причастность к изнасилованиям

Федор Мехнин, убивший 12-летнюю девочку в Ленобласти, может быть причастен к другим насильственным преступлениям. Фото: личная страница ВКонтакте

Появились слухи, что убийца 12-летней девочки из СНТ «Захожье» в Ленобласти может быть серийным насильником. Об этом пишет 78.ru. По данным телеканала, предприниматель Федор Мехнин, более известный до преступления как «благодел» (по названии своей компании. – Прим.ред.), изнасиловал не менее 10 женщин.

- С 2008 года мужчина брал попутчиц в свою машину в пригородах, но увозил их в безлюдные места, где под угрозой пистолета или даже обычных ключей совершал сексуальное насилие. Жертвы, вероятно, из-за страха или стыда не обращались в полицию. Сейчас следователи поднимают дела в архиве и проверяют старые заявления, - заявляет издание.

Убийца 12-летней девочки в Ленобласти показал, как расправлялся с ребенком Видео: Следком России

Мехнин подставил всех своих партнеров по бизнесу (из стройфирмы). Они терпят убытки, так как с ними рвут контракты из-за уголовного дела Федора. Фото: личная страница ВКонтакте

С просьбой перепроверить эту информацию в редакцию «КП-Петербург» обратились жители СНТ «Захожье-2», где Мехнин был одним из членов правления. Напомним, ранее, до убийства 12-летней девочки, никто из местных, друзей и коллег ни разу не жаловался на его поведение. Наоборот, Мехнина хвалили за всякого рода помощь, например, ремонт колодца. Правда, оказалось, что он скрывал от соседей судимость – Федор ранее отсидел в колонии за разбой: в «нулевых» он, прогорев и оказавшись без денег, напал на прохожего с пневматическим пистолетом. В остальном его репутация была чиста.

Однако утверждать о насилии Мехнина в отношении других женщин пока преждевременно, говорит источник «КП-Петербург».

- Подтверждающей информации на этот счет пока нет. Однако обвиняемого продолжают проверять на причастность к совершению других преступлений, - уточнил источник редакции.

Напомним, в соцсетях Мехнин называл себя глубоко верующим и неравнодушным к чужим бедам человеком. Позже, будучи в СИЗО после убийства девочки, он сознался на допросах, что последние 15 лет фантазировал на тему изнасилования жен своих знакомых. Оказалось, у «благодела» были проблемы в интимной жизни с супругой. Более того, около 10 лет назад у пары умерла маленькая тяжелобольная дочь. После этого они больше не могли иметь детей.

На допросе изверг сказал, что принял девочку за женщину и набросился сзади с ножом. Фото: СУ СКР по Ленобласти / vk.com/zahozhye2

Добавим, что Мехнину грозит пожизненное лишение свободы. Предприниматель признал вину в убийстве 12-летней девочки, которая жила в соседнем СНТ. В роковой день она возвращалась на свой дачный участок из леса, где собирала лисички. Федор уверяет, что изначально принял ее за женщину – девочка была высокого роста и закуталась в желтый дождевик. Когда изверг напал на нее с ножом, то понял, что перед ним ребенок, но это его не остановило. В итоге на теле у жертвы насчитали около 30 ранений. Сообщалось, что Мехнин пытался изнасиловать девочку, но не смог.

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