«Мы едем домой»: Сына Стаса Пьехи, которого избила соседка, выписали из больницы

Четыре дня сын певца находился под присмотром врачей. Фото: instagram.com/wolfieha

Стали известны новые подробности о состоянии семилетнего сына Стаса Пьехи, которого избила соседка по коттеджу, в котором он отдыхал с мамой и бабушкой. Как сообщила бывшая супруга певца и мама мальчика Наталья Горчакова, 23 июля их выписали из больницы. Женщина поделилась новостями на своей личной странице в Instagram.

- Петю перевели на амбулаторное лечение. Так что едем домой, наконец-то, мы едем домой, - пишет Горчакова.

Напомним, семилетний отпрыск Пьехи пострадал 18 июля. Петя испортил соседский надувной бассейн, а хозяйка дома, которой оказалась Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова, решила проучить мальчишку. Женщина дернула Пьеху-младшего за руку и швырнула на землю. Позже сына певца госпитализировали в больницу с сотрясением мозга.

Ирина Безбородова набросилась на Пьеху-младшего из-за испорченного бассейна. Фото: фрагмент видео

- Как вы понимаете, в Рощино мы пока не вернемся. После произошедшего соседство уже не кажется таким безопасным и в целом не думаю, что нашей семье будет сейчас там комфортно. Да и, как вы понимаете, извинений нам никто из тех, о ком вы подумали, не принес, - добавила бывшая супруга Стаса Пьехи.

К слову, на Ирину Безбородову уже завели уголовное дело и женщине может грозить штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адвокат Жорин: «На женщину, избившую сына Стаса Пьехи, пожаловались и другие пострадавшие»

Юрист рассказал, что после резонансного случая, к нему обратились несколько человек, на которых, якобы, также нападала Безбородова (подробнее)

«Правильно я его ударила»: Появилось видео конфликта после избиения сына Стаса Пьехи

На кадрах разъяренная соседка кричит, что была права, швырнув ребенка на землю и пожалела, что мало побила бабушку (подробности)