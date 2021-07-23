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Звезды23 июля 2021 17:08

«Мы едем домой»: Сына Стаса Пьехи, которого избила соседка, выписали из больницы

Семилетний Петя, получивший сотрясение мозга, будет долечиваться амбулаторно
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Четыре дня сын певца находился под присмотром врачей. Фото: instagram.com/wolfieha

Четыре дня сын певца находился под присмотром врачей. Фото: instagram.com/wolfieha

Стали известны новые подробности о состоянии семилетнего сына Стаса Пьехи, которого избила соседка по коттеджу, в котором он отдыхал с мамой и бабушкой. Как сообщила бывшая супруга певца и мама мальчика Наталья Горчакова, 23 июля их выписали из больницы. Женщина поделилась новостями на своей личной странице в Instagram.

- Петю перевели на амбулаторное лечение. Так что едем домой, наконец-то, мы едем домой, - пишет Горчакова.

Напомним, семилетний отпрыск Пьехи пострадал 18 июля. Петя испортил соседский надувной бассейн, а хозяйка дома, которой оказалась Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова, решила проучить мальчишку. Женщина дернула Пьеху-младшего за руку и швырнула на землю. Позже сына певца госпитализировали в больницу с сотрясением мозга.

Ирина Безбородова набросилась на Пьеху-младшего из-за испорченного бассейна. Фото: фрагмент видео

Ирина Безбородова набросилась на Пьеху-младшего из-за испорченного бассейна. Фото: фрагмент видео

- Как вы понимаете, в Рощино мы пока не вернемся. После произошедшего соседство уже не кажется таким безопасным и в целом не думаю, что нашей семье будет сейчас там комфортно. Да и, как вы понимаете, извинений нам никто из тех, о ком вы подумали, не принес, - добавила бывшая супруга Стаса Пьехи.

К слову, на Ирину Безбородову уже завели уголовное дело и женщине может грозить штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы.

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