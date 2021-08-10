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Звезды10 августа 2021 19:13

«А был ли мальчик?»: Ирина Безбородова заявила, что сына Стаса Пьехи избила не она

Адвокаты артиста считают, что жена арбитра пытается избежать ответственности
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Конфликт попал на видео, но Безбородова все отрицает. Фото: принтскрин видео

Конфликт попал на видео, но Безбородова все отрицает. Фото: принтскрин видео

История с избиением сына Стаса Пьехи получила неожиданный поворот: женщина, которая швырнула семилетнего Петю на землю за испорченный бассейн, заявила, что мальчика избила вовсе не она. Об этом рассказал адвокат звездной семьи Сергей Жорин.

- Вместо раскаяние и извинений Безбородова, вероятно, выбрала другой путь избежать ответственности. Стали появляться нелепые вбросы. На видео якобы не она, Пьеху никто не бил, многочисленные медицинские справки из разных учреждение – подделка, - сообщил Жорин в Telegram.

Стас Пьеха нанял адвоката, чтобы защитить сына. Фото: соцсети

Стас Пьеха нанял адвоката, чтобы защитить сына. Фото: соцсети

Напомним подробности скандала: 19 июля в коттеджном поселке, где по соседству отдыхали семьи с детьми, произошел нелепый инцидент. Петя Пьеха случайно проткнул карандашом надувной бассейн тети Иры, от чего она пришла в ярость. Схватив парнишку за руку, она со всей силы толкнула его, а он упал и ударился головой. Итог - Пьеха-младший попал с сотрясением в больницу, а его отец написал на Безбородову заявление. Спустя сутки следователи завели на жену известного футбольного арбитра уголовное дело. Мальчика выписали из стационара, но еще ему предстоит лечение, в том числе, как сообщила его мать Наталья Горчакова, работа с психологом.

Спустя почти месяц Ирина Безбородова так и не извинилась перед семейством Стаса Пьехи, а затем и вовсе написала ответное заявление на наследника певца за испорченное имущество.

Стас Пьеха сделал важное заявление после избиения сына Пети

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