«Не мог осознавать опасность своих действий»: Отца-насильника из Гатчины просят заключить в психбольницу

СК и прокуратура просит отправить заключить в психбольницу отца-насильника из деревни Химози. Фото: предоставлено "КП" / Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет и прокуратура просят отправить в психбольницу Андрея Бовта, отца-насильника из гатчинской деревни Химози. Напомним, о шокирующем быте многодетной семьи стало известно в декабре 2019 года, когда 13-летняя дочь пожаловалась на домогательства со стороны родителя. Тогда оперативники нашли в коттеджном доме Бовта целый арсенал оружия, а на территории дома стоял крест, намекающий на сектантские наклонности главы семейства. Все восемь детей воспитывались в спартанских условиях и не ходили в школу и больницу. У ребят даже не было базовых документов вроде свидетельств о рождении или паспортов.

Смотреть видеосюжет СК Ленобласти показал дом многодетной семьи в деревне Химози, где отец насиловал свою дочь

На протяжении двух лет отец находился в СИЗО. За это время следователи провели более 30 сложных судебных экспертиз. Итог – мужчину признали невменяемым, в тюрьму он, скорее всего, не попадет.

- Согласно заключению комплексной психолого-сексолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

В деревне Бовт называл себя Николаем II и сотрудником ГРУ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело в отношении Андрея Бовта расследовали по шести статьям УК РФ: незаконное приобретение и хранение оружия, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, незаконное изготовление оружия, иные действия сексуального характера, изнасилование несовершеннолетней и ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию детей, соединенное с жестоким обращением. Если бы отец был не сумасшедшим, то его явно ждали бы долгие годы в колонии строго режима до самой смерти.

Добавим, что Андрей Бовт женился на своей двоюродной сестре, ее долгое время считали пропавшей без вести. Год назад половину детей отправили в приют, матери их так и не вернули.

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