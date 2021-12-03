«Это был план по разводу»: Доктор Курпатов впервые объяснил интимную переписку с бывшим помощником

Обычное судебное разбирательство переросло в огромный скандал

Почти два месяца бывший помощник знаменитого психолога Андрея Курпатова находится в СИЗО. 25-летнего Алексея Иевского обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Заявление поступило от самого доктора, который, видимо, даже предположить не мог, что обычное судебное разбирательство выльется в огромный скандал и испорченную репутацию.

"ЭТО ВСЕ НЕ ТО"

На защиту молодого Иевского встал его отец Константин, чтобы доказать, что сын не совершал никакого преступления Иевский-старший позволил "КП-Петербург" опубликовать личную переписку сына с доктором Курпатовым. Это отметила в новом выпуске своей программы Ксения Собчак, она же рассказала, что Курпатов ей прокомментировал опубликованную переписку.

Андрей Курпатов продолжает отрицать отношения с Алексеем

- В переписке выбраны фрагменты, которые вообще не про то - часы не те, а про ворованное имущество - это когда я миром пытался договориться. Думал, у него просто что-то с головой, а оказалось, что это был системный план по разводу и шантажу, - процитировала слова доктора Курпатова в своей программе Ксения Собчак.

Прокомментировал скандальное дело и сам Константин Иевский. Он рассказал, как миром пытался решить семейный конфликт.

- Когда я нашел переписку, то сразу обратился к Курпатову, предложил все решить миром. Я не хотел ничего публиковать, зачем мне это. Мы договорились, что я отдаю заверенный нотариусом вариант переписки ему, он решает вопрос с прекращением уголовного преследования, и после этого я отдаю ему электронный носитель, где содержится оригинал переписки, - вспоминает Константин Иевский.

Только, как выяснилось позже, у Курпатова, по словам отца, был свой козырь в рукаве, точнее, в комнате.

- Мы встретились с Курпатовым и, вроде, все уже было решено, но он показал мне какую-то микросхему, сказал, что это прослушка, которую сын установил в его комнате. Тут вырос новый Курпатов. Если в начале разговора он был вежлив, тот тут появился трехэтажный мат, покрасневшее лицо, тонкий голосочек сменился на тон какого-то сумасшедшего мужика, он начал кричать. На этом наш договор был расторгнут, дело продолжилось, - уверяет отец Алексея Иевского.

ПОКАЯННОЕ ПИСЬМО

Из СИЗО от Иевского пришло уже два письма с обращением к психологу

Иевский-старший уверяет, что уголовное дело - это просто способ Курпатова выразить обиду и боль, которые ему принесло расставание с Алексеем.

- Я думаю, что Курпатов просто не смог пережить, что его, такого богатого, бросили. Они расстались из-за измены психолога, - настаивает Константин. - Мой сын поймал Курпатова с бывшим бойфрендом. У них произошел скандал, это видно из переписки. Курпатов тогда ударил Лешу ногой в живот, повалил на пол и выгнал из дома. После этого психолог долго просил Алексея вернуться к нему.

Долгое время Константин пытался решить эту проблему мирно и любым способом вызволить сына из СИЗО.

В последнем письме Иевский грубо отзывается о Курпатове даже при воспоминаниях об их отношениях

- Я просил сына написать покаянное письмо Курпатову. Психолог говорил, чтобы тот ему все вернул и попросил прощения, мы на это пошли, думали, так получится все закончить. Сын написал письмо, где раскаивался и просил прощения. Но оказалось, что Курпатову это письмо, как козе баян. Он надел на голову корону, и, по-моему, она ему уже начала давить на мозг. Уже после всех этих попыток примириться я решил обнародовать переписку, - отметил Константин Иевский.

Но пока никакого способа вызволить Алексея из СИЗО нет, в любом случае нужно ждать следующего судебного заседания, которое состоится 28 декабря. В худшем случае, Иевского ждет до 10 лет заключения.

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