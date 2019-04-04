Мораторий на снос газетных киосков продлили до 1 августа

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-04T14:57:53+03:00

Мораторий на снос газетных киосков будет действовать до августа 2019 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Ситуация со сносом газетных киосков, которая привлекла внимание общественности Петербурга и обострила отношения между предпринимателями и Смольным, может быть разрешена мирно. По крайней мере мораторий на демонтаж киосков, действовавший до апреля, продлен до августа.

- Это даст возможность устранить все технические и правовые коллизии, обеспечив законное право жителей города на получение информации, - сообщил глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, чьи слова приводит «Мойка 78».

Мораторий было решено продлить, так как за прошедшие с января 2019 года три месяца, на которые он был введен, чиновникам не удалось решить проблему расхождений в городском и федеральном законодательствах, из-за которой более 100 газетных киосков могли быть закрыты.

Напомним, что ранее в ситуацию с уничтожением киосков с прессой вмешивался депутат Госдумы Михаил Романов, которому пришлось написать обращение к врио губернатора Петербурга, чтобы в Смольном обратили внимание на проблему. После этого мораторий и был введен.

С наступлением апреля коммерсанты боялись начала нового «крестового похода» против павильонов, но до августа они могут спокойно выдохнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU