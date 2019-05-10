День Победы в Петербурге встретили без происшествий

СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-10T13:28:46+03:00

День Победы в Петербурге прошел без ЧП. Фото: Артем КИЛЬКИН

За порядком следили больше 1700 сотрудников Росгвардии и военнослужащих

Изменить размер текста: A A

Парад, «Бессмертный полк», концерты, народные гулянья, салют. В центре Северной столицы 9 мая было не просто многолюдно. В одном памятном шествии с портретами своих героев приняли участие рекордные 1,2 миллиона человек. Огромная толпа пришла и увидеть вечером праздничный салют: в небо взлетели 1,5 миллиона фейерверков из 30 артиллерийских залпов. Несмотря на большое количество человек, встречавших День Победы в центре Петербурга, праздник завершился без происшествий.

За порядком 9 мая в Петербурге следили 1700 сотрудников Росгвардии и военнослужащих Северо-Западного округа войск национальной гвардии.

- К местам проведения праздничных мероприятий были приближены маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны, несущих дежурство по плану единой дислокации, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. - В результате совместной работы правоохранителей нарушений общественного порядка не допущено.

ИСТОЧНИК KP.RU