Тело погибшей на отдыхе в Турции Алисы Адамовой отправят в Петербург в субботу
Тело погибшей в Турции Алисы Адамовой должны доставить в Петербург в субботу, 31 августа 2019 года. Об этом в соцсетях написал отец девочки. Рейс должен вылететь из Анталии в 23:00.
- Лисенок улетает домой, из Анталии. Если остались места на этом рейсе, то мы полетим всей семьей, - сообщил на своей странице «ВКонтакте» папа утонувшей 12-летней петербурженки.
Также родители выразили благодарность за поддержку всем людям, писавшим им в социальных сетях.
- Спасибо. Спасибо всем кто нас поддерживает. Мы с Наташей обещаем ответить на каждое сообщение. Очень не хочется отвечать всем одинаково, копируя текст. Мы ответим каждому. Просто сообщений очень много, - написал отец Алисы.
Напомним, что трагедия в бодрумском отеле Sunhill произошла 18 августа. Руку девочки затянуло в дренажную трубу бассейна. До того, как ее смогли вытащить, девочка пробыла под водой от 5 до 10 минут. Врачи 11 дней боролись за жизнь Алисы, но 28 числа ее сердце остановилось.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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