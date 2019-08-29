2019-08-29T12:22:17+03:00
Общество

Тело погибшей на отдыхе в Турции Алисы Адамовой отправят в Петербург в субботу

Если на рейсе останутся места, то на одном самолете полетят и ее мама с папой
Петр КИБЕР
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Врачи не смогли спасти 12-летнюю петербурженку. На родину ее тело доставят в ночь с пятницы на субботу.Врачи не смогли спасти 12-летнюю петербурженку. На родину ее тело доставят в ночь с пятницы на субботу.Фото: СОЦСЕТИ
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Тело погибшей в Турции Алисы Адамовой должны доставить в Петербург в субботу, 31 августа 2019 года. Об этом в соцсетях написал отец девочки. Рейс должен вылететь из Анталии в 23:00.

- Лисенок улетает домой, из Анталии. Если остались места на этом рейсе, то мы полетим всей семьей, - сообщил на своей странице «ВКонтакте» папа утонувшей 12-летней петербурженки.

Также родители выразили благодарность за поддержку всем людям, писавшим им в социальных сетях.

- Спасибо. Спасибо всем кто нас поддерживает. Мы с Наташей обещаем ответить на каждое сообщение. Очень не хочется отвечать всем одинаково, копируя текст. Мы ответим каждому. Просто сообщений очень много, - написал отец Алисы.

Напомним, что трагедия в бодрумском отеле Sunhill произошла 18 августа. Руку девочки затянуло в дренажную трубу бассейна. До того, как ее смогли вытащить, девочка пробыла под водой от 5 до 10 минут. Врачи 11 дней боролись за жизнь Алисы, но 28 числа ее сердце остановилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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