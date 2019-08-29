Тело погибшей на отдыхе в Турции Алисы Адамовой отправят в Петербург в субботу

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-29T12:22:17+03:00

Врачи не смогли спасти 12-летнюю петербурженку. На родину ее тело доставят в ночь с пятницы на субботу. Фото: СОЦСЕТИ

Если на рейсе останутся места, то на одном самолете полетят и ее мама с папой

Изменить размер текста: A A

Тело погибшей в Турции Алисы Адамовой должны доставить в Петербург в субботу, 31 августа 2019 года. Об этом в соцсетях написал отец девочки. Рейс должен вылететь из Анталии в 23:00.

- Лисенок улетает домой, из Анталии. Если остались места на этом рейсе, то мы полетим всей семьей, - сообщил на своей странице «ВКонтакте» папа утонувшей 12-летней петербурженки.

Также родители выразили благодарность за поддержку всем людям, писавшим им в социальных сетях.

- Спасибо. Спасибо всем кто нас поддерживает. Мы с Наташей обещаем ответить на каждое сообщение. Очень не хочется отвечать всем одинаково, копируя текст. Мы ответим каждому. Просто сообщений очень много, - написал отец Алисы.

Напомним, что трагедия в бодрумском отеле Sunhill произошла 18 августа. Руку девочки затянуло в дренажную трубу бассейна. До того, как ее смогли вытащить, девочка пробыла под водой от 5 до 10 минут. Врачи 11 дней боролись за жизнь Алисы, но 28 числа ее сердце остановилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МИД назвал причину смерти 12-летней девочки в турецкой больнице

И заявил, что будет следить за ходом расследования трагедии (подробности)

Врачи рассказали о шансах на выживание девочки, руку которой затянуло в трубу бассейна в Турции

За четыре дня у 12-летней школьницы четыре раза останавливалось сердце (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Началась лихорадка: Родители 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в турецком отеле, отказались перевозить ее в Санкт-Петербург

Корреспонденты «КП-Санкт-Петербург» собрали все, что известно о ситуации с Алисой Адамовой, которую десятый день пытаются спасти врачи (подробности)

Борется каждой клеточкой: Папа пострадавшей в Турции девочки рассказал о состоянии дочки

Повышение температуры, которое приняли за лихорадку, пошло на спад (подробности)

«Она лучше всех в семье плавала»: Девочка, руку которой засосало в трубу бассейна в турецком отеле, до сих пор в коме

В турецкой больнице в Денизли вместе со школьницей находятся ее родители (подробности)

Петербургские врачи рассказали, что пострадавшую на отдыхе в Турции девочку вскоре можно будет отвезти в Россию

ИСТОЧНИК KP.RU