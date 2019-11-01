2019-11-01T14:07:58+03:00
Общество

В Нарьян-Маре 1 ноября прощаются с 6-летним мальчиком, убитым накануне в детском саду

Похороны ребенка состоятся завтра
Петр КИБЕР
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Прощание с погибшим мальчиком проходит сегодня в Нарьян-Маре. Фото: Личная страница матери ребенка в соцсети.Прощание с погибшим мальчиком проходит сегодня в Нарьян-Маре. Фото: Личная страница матери ребенка в соцсети.
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Почти все жители небольшого 24-тысячного города Нарьян-Мар пришли днем 1 ноября к моргу Ненецкой окружной больницы. Здесь в 12:00 по местному времени началась церемония прощания с 6-летним мальчиком, которого накануне зарезал неадекватный 36-летний мужчина. Трагедия произошла прямо во время тихого часа в детском саду «Сказка».

- Сегодня с 12 до четырех дня будет церемония прощания с сыном. А похороны состоятся завтра, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» отец погибшего ребенка.

Больше ничего шокированные и убитые горем родители ребенка ничего не комментируют. И их состояние можно понять.

В правительстве Ненецкого автономного округа уже пообещали взять на себя все расходы по организации похорон ребенка. Также губернатор региона поручил проверить всю систему безопасности школ и детских садов.

По словам Александра Цибульского, проблема системная, так как охранные структуры формально готовы выполнять работу, но на деле происходят такие трагические инциденты.

Причиной для слов чиновника стало то, что охранник детсада пустил предполагаемого убийцу в здание просто так, приняв его за папу одного из малышей. При этом злоумышленник был пьян и выглядел неадекватно.

Решением суда сам нападавший до рассмотрения уголовного дела об убийстве арестован. Охранник, которого подозревают в халатности, задержан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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