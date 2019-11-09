Родители погибшей в Турции девочки встретятся с главой СК РФ Бастрыкиным

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-09T11:29:09+03:00

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Родители погибшей в Турции Алисы Адамовой продолжают бороться за то, чтобы виновные в смерти их дочери были найдены. Они пытаются сдвинуть с мертвой точки расследование, которое, как они предполагают, застопорилось. В субботу, 9 ноября, они встретятся с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Родители надеются, что дело возьмет на себя центральный аппарат ведомства.

- На наш взгляд, справиться с расследованием такого сложного дела могут только следователи центрального аппарата, которые имеют опыт в подобных вопросах, - рассказывал «Комсомольской правде» папа Алисы Андрис Лейкуцис. - Самое большое опасение вызывает то, что в Турции могут не проверить на безопасность саму горку, насос и бассейн - а значит, что люди, которые их изготовили, останутся вне рамок расследования и продолжат поставлять их по всему миру. Включая и нашу страну.

Напомним, 18 августа во время купания в бассейне отеля Sunhill в Турецком городе Бодрум руку Алисы затянуло в трубу. Девочку удалось вытащить только спустя 10 минут. За это время она получила серьезные повреждения мозга, печени и легких. Врачи - как турецкие, так и специально прибывшие из Петербурга - боролись за ее жизнь 11 дней, но спасти школьницу не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU