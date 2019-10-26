Маму 12-летней Алисы Адамовой, захлебнувшейся в бассейне в Турции, включили в список обвиняемых

История 12-летней Алисы Адамовой из Санкт-Петербурга, руку которой летом затянуло в трубу во время купания в бассейне турецкого отеля, получила неожиданное продолжение, хотя долгое время в деле не было никаких известий.

- В сентябре нас с Наташей (мама девочки - прим.ред.) признали потерпевшими, - поделился отец Алисы Андрис Лейкуцис. - Нас допросили следователи. С того момента прошло уже шесть недель, а в деле - полнейшая тишина.

По словам отца девочки, сдвинуть ситуацию с мертвой точки удалось только 9 октября, когда адвокаты зарегистрировали через "Горячую линию" обращение о записи на прием к председателю Следственного комитета России.

Несчастье с девочкой в бассейне турецкого отеля произошло 18 августа. 28 августа Алиса умерла.Фото: СОЦСЕТИ

- После этого на местном уровне был проведен ряд мероприятий, которые можно и нужно было провести еще в сентябре, - продолжает Андрис. - Но при этом до сих пор не назначена судебно-медицинская экспертиза. Мы надеемся попасть на прием к председателю Следственного комитета России, потому что, на наш взгляд, справиться с расследованием такого сложного дела могут только следователи центрального аппарата, которые имеют опыт в подобных вопросах. Самое большое опасение вызывает то, что в Турции могут не проверить на безопасность саму горку, насос и бассейн - а значит, что люди, которые их изготовили, останутся вне рамок расследования и продолжат поставлять их по всему миру. Включая и нашу страну.

Застопорилось дело и на уровне турецких правоохранительных органов. С турецкой стороны в список обвиняемых кроме руководства отеля решено включить и маму Алисы - Наталью, которая якобы не уследила за девочкой.

В этом госпитале (на фото - высотка) за жизнь Алисы 11 дней боролись лучшие медики.Фото: СОЦСЕТИ

- Также есть информация о том, что пропала часть записи с камеры виденаоблюдения,- отмечает Андрис. - На ней видно, как Алиса ходит по краю бассейна, а потом изображение пропадает. Если к нам отнесутся формально и равнодушно, к делу не подключатся лучшие следователи, то производители "смертельных горок" останутся безнаказанными. А трагедия, которая случилась с Алисой, может повториться с другими детьми.

Напомним, 18 августа во время купания в бассейне отеля Sunhill в Турецком городе Бодрум руку Алисы затянуло в трубу, которая подает воду на водяную горку. Девочку удалось вытащить только спустя 10 минут. За это время она получила фатальные повреждения мозга, печени и легких. Врачи - как турецкие, так и специально прибывшие из Санкт-Петербурга - боролись за ее жизнь 11 дней, но спасти школьницу не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/729072" frameborder="0"></iframe> Засосало в трубу бассейна.Врачи 11 дней боролись за жизнь 12-летней Алисы. Но чуда не произошло...

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