2019-11-15T09:02:57+03:00
Происшествия

Адвокат историка-расчленителя Соколова подал апелляционную жалобу об изменении ему меры пресечения

Защита доцента просит суд Петербурга выпустить его из СИЗО под домашний арест
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Суд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу об отмене Олегу Соколову меры пресечения в виде заключения в СИЗОСуд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу об отмене Олегу Соколову меры пресечения в виде заключения в СИЗОФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Адвокат историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего аспирантку СПбГУ, Александр Почуев в четверг, 14 ноября, подал в Октябрьский районный суд Петербурга апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения в СИЗО его подзащитного. Защитник доцента считает, что это слишком строгое решение и уже теперь бывший преподаватель СПбГУ может содержаться на время расследования и суда под домашним арестом. Суд жалобу зарегистрировал.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. У защиты Олега Соколова есть мистическая версия причин убийства. А министр культуры Мединский сравнивает Соколова с Джокером

00:00
00:00

- Адвокат полагает, что судом в полной мере не исследованы обстоятельства, которые служат основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и преждевременно удовлетворено ходатайство следователя, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так, Почуев просит городской суд Петербурга отменить постановление и избрать в отношении Соколова более мягкую меру.

Напомним, что Олег Соколов в ночь с 7 на 8 ноября убил свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко выстрелами из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17. После он расчленил тело девушки и сбросил его по кускам в Мойку. Сам историк утверждает, что все произошло в пылу ссоры и он убил аспирантку в состоянии аффекта. Однако по одной из версий, Соколов застрелил девушку, приставив ружье к ее виску, пока та спала.

Видео с места, где доцент Соколов пытался утопить рюкзак с частями тела своей студентки.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доцент института истории СПбГУ убил и расчленил студентку»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права