Адвокат историка-расчленителя Соколова подал апелляционную жалобу об изменении ему меры пресечения

14 Нояб. 17:07 2019-11-15T09:02:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Адвокат историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего аспирантку СПбГУ, Александр Почуев в четверг, 14 ноября, подал в Октябрьский районный суд Петербурга апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения в СИЗО его подзащитного. Защитник доцента считает, что это слишком строгое решение и уже теперь бывший преподаватель СПбГУ может содержаться на время расследования и суда под домашним арестом. Суд жалобу зарегистрировал.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. У защиты Олега Соколова есть мистическая версия причин убийства. А министр культуры Мединский сравнивает Соколова с Джокером 00:00 00:00

- Адвокат полагает, что судом в полной мере не исследованы обстоятельства, которые служат основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и преждевременно удовлетворено ходатайство следователя, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так, Почуев просит городской суд Петербурга отменить постановление и избрать в отношении Соколова более мягкую меру.

Напомним, что Олег Соколов в ночь с 7 на 8 ноября убил свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко выстрелами из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17. После он расчленил тело девушки и сбросил его по кускам в Мойку. Сам историк утверждает, что все произошло в пылу ссоры и он убил аспирантку в состоянии аффекта. Однако по одной из версий, Соколов застрелил девушку, приставив ружье к ее виску, пока та спала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742833" frameborder="0"></iframe> Видео с места, где доцент Соколов пытался утопить рюкзак с частями тела своей студентки.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU