«Главное, что я еще нужен людям»: Историк-расчленитель Соколов просит писать ему письма поддержки

СЕГОДНЯ 00:25 2019-11-27T00:25:16+03:00

Соколов признается, что до сих пор не верит в происходящее с ним. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Историк Олег Соколов, застреливший и расчленивший свою возлюбленную Анастасию Ещенко, ждет письма поддержки, находясь в «Крестах». Об этом стало известно из ответного письма доцента бывшему редактору «Радио Комсомольская правда в Петербурге» Константину Придыбайло.

- Мне чудовищно тяжело… Но самое трудное, что я не могу работать. Для этого здесь нет никаких условий. Главное, что я еще нужен людям. Только это может поддержать меня в это ужасное время. Поэтому передайте всем, кого знаете, что мне очень важно сейчас получать такие письма как ваши. Спасибо! – публикует письмо от Соколова журналист в своем Facebook.

Историк жалуется, что в СИЗО ему не поработать. Фото: facebook.com/kostya.pridybaylo

Убийца добавил, что все происходящее с ним напоминает какой-то страшный сон, в который он до сих пор не может поверить. Соколов жалуется, что ему «чудовищно тяжело». Между тем, доцента вскоре могут отправить из петербургских «Крестов» в Москву – в СИЗО «Матросская тишина». Адвокат историка удивляется таким сверхмерам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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ИСТОЧНИК KP.RU