Доцента Олега Соколова планируют перевезти из «Крестов» в «Матросскую тишину» в Москве

«Вслед за делом историка Соколова в Москву может уехать он сам». Об этом утром во вторник, 26 ноября 2019 года, рассказал адвокат скандально известного доцента Александр Почуев. Защитник обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ считает, что такие, по его словам, сверхмеры не нужны. Однако, стоит напомнить, что ранее он сам жаловался главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на то, что в СМИ публикуются видео со следственного эксперимента.

Само уголовное дело о жестоком убийстве молодой любовницы Олега Соколова Анастасии Ещенко было передано в центральный аппарат Следственного комитета России в Москве еще 20 ноября. Теперь, по всей видимости, доцент будет этапирован вслед за ним.

Анастасия Ещенко часто появлялась с историком на светским мероприятияхФото: СОЦСЕТИ

- Его самого собираются этапировать из «Крестов» в «Матросскую тишину». Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальное издержки. Большинство следственных действий предстоит в Санкт-Петербурге, что у нас в городе следователей не осталось? – возмутился Почуев.

Защитник историка заявил, что единственные кто может передавать передачи - это его 85-летние родители, которым теперь «придется стоять в очередях на морозе» в московский изолятор.

- Никакой особой сложности в деле нет, историк Соколов во всем раскаялся. Зачем такие сверхмеры? – также удивился адвокат.

Доцент Соколов - эксцентричный мужчина. По его словам, он хотел покончить с собой после убийства студентки в костюме НаполеонаФото: СОЦСЕТИ

Официальных подтверждений того, что Соколову предстоит поездка из Петербурга в Москву от СК еще не было. На данный момент он еще содержится в «Крестах», где находится под бдительным наблюдением, особенно после его выходки на следственном эксперименте: историка привезли в квартиру на набережной Мойки, где и произошло убийство Ещенко, чтобы Соколов наглядно показал, как он это делал. Однако в какой-то момент, по словам адвоката, доцент попытался покончить с собой, бросившись к столу с оружием. Инцидент был предотвращен полицейскими. Правда, психиатр и общественник, которые посещали Соколова в СИЗО, посчитали, что поведение историка было лишь представлением для привлечения к себе внимания. Сейчас подозреваемому убийце и расчленителю грозит до 15 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742826" frameborder="0"></iframe> Доцент вуза в Петербурге расчленил любимую коллегу, засунул части тела в рюкзак и попытался утопить их в Мойке.Роман ЛЯЛИН

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