Возле дома доцента Соколова прошел ритуал, посвященный памяти убитой Анастасии Ещенко

СЕГОДНЯ 21:04 2019-12-04T21:04:32+03:00

Две неравнодушные девочки провели акцию в память об убитой Анастасии Ещенко. Фото: facebook.com/gagarcka

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Две неравнодушные петербурженки провели акцию в память об убитой аспирантки Анастасии Ещенко, которую застрелил и расчленил историк Олег Соколов. Сначала девушки принесли розы к небольшому мемориалу на Фонарном переулке, а после пошли к Мойке с цветами, свечами, а также «слезами» и «душой» возлюбленной доцента, сделанной из ткани. После этого обе участницы акции спели песню «На речке, на речке, на том бережочке» и опустили свои «дары» в воду.

- Соколова спасли из реки, теперь он в тюрьме, но справедливости для его жертвы добиться уже невозможно. Мне сложно и невыносимо больно, когда я думаю, что чувствуют родители Анастасии. Мы скорбим и по тем, кого негодяи выбирают своими жертвами. Давайте не забывать о тех, кому не удалось спастись. Давайте проводим их с грустью, - написала участница акции памяти Дарья Апахончич в своем Facebook.

Девушки опустили в воду "слезы" и "душу" убитой аспирантки. Фото: facebook.com/gagarcka

Добавим, что зверски убитую Анастасию Ещенко похоронили на Кубани в родной станице Старовеличковской. Доцента Соколова же сейчас перевели из петербургских «Крестов» до Нового года в Москву, где он пройдет психиатрическую экспертизу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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ИСТОЧНИК KP.RU