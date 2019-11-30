2019-11-30T18:29:16+03:00
Происшествия

Доцента-расчленителя Соколова перевели до Нового года в Москву, где он пройдет психиатрическую экспертизу

В какое конкретное учреждение переводят историка - пока не сообщается
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments12
Историк пробудет в столице до Нового года.Историк пробудет в столице до Нового года.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего свою возлюбленную Анастасию Ещенко, доставили в Москву для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил адвокат скандального доцента Александр Почуев. Защитник Соколова не назвал конкретное учреждение, куда перевели Соколова, но поделился текущим состоянием обвиняемого в жестоком убийстве.

- Его здоровье оценивают как удовлетворительное. Чего не скажешь о душевном состоянии – сейчас Олег Валерьевич находится в глубоком смятении. Он раскаивается и всячески содействует следствию. Отмечу, что при назначении экспертизы частично удовлетворили мое ходатайство о постановке вопросов, в том числе, по версии защиты, - рассказал «Комсомолке» Почуев.

Психолого-психиатрической экспертизой историка займутся лучшие специалисты федерального уровня. Она продлится до начала следующего года. Адвокат Соколова считает, что выбор места экспертизы связан из-за желания предотвратить какие-либо утечки о ходе расследования, а также исключить влияние местной общественности на проводимые исследования психики обвиняемого.

Напомним, ранее появилась информация о том, что на время следствия Соколова могут перевести из петербургских «Крестов» в московскую «Матросскую тишину». Адвокат историка посчитал, что такие сверхмеры для расследования не нужны.

История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Убийство на Мойке. Как уголовщина стала политикой?

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это дело войдет в историю»: Дом доцента Соколова на Мойке включили в экскурсионный маршрут

«Компанию» «профессору Наполеону» составили Сергей Есенин, Григорий Распутин и Родион Раскольников (подробности)

Адвокат: Доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки-любовницы, пытался покончить с собой на глазах у следователя

По мнению психиатров, это может быть театральная постановка для того, чтобы преподавателя сочли невменяемым (подробности)

«Его хотели за это повесить, но отмазал отец-полковник»: Доцент Соколов в молодости утопил ученого на съемках фильма «Россия молодая»

В 1981 году Олег Соколов был командиром судна, когда во время шторма бросил экипаж и один уплыл на лодке, оставив команду погибать (подробности)

«Называл ее Изабель»: Вскрылись подробности странных отношений 63-летнего доцента Олега Соколова и 24-летней Анастасии Ещенко

Одиозный историк из СПбГУ застрелил свою молодую любовницу из обреза, а тело расчленил и пытался утопить в Мойке (подробности)

Искавшие тело девушки питерские водолазы нашли останки другого человека

Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела (подробности)

«Привязал к стулу и поднимал за волосы»: Студентка-любовница Соколова обвиняла его в издевательствах еще год назад

Преподаватель университета в Петербурге и маститый ученый избивал своих учеников за «неудобные» вопросы и угрожал изуродовать студентку, в которой состоял в интимных отношениях (подробности)

Гости профессора Соколова веселились у него дома, не зная о спрятанном тут же теле девушки

СМИ сообщают, что застрелив свою аспирантку и любимую девушку Анастасию Ещенко 7 ноября, на следующий день доцент Соколов принимал гостей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Фанаты «Зенита» устроили файер-шоу на тренировочной базе клуба
Сборная России сыграет с Финляндией и Бельгией на Евро-2020 в Петербурге
Из надзирателя в заключенные: Сотрудника «Крестов» отправили под стражу за попытку пронести гашиш для арестантов
В Петербурге увеличат на треть количество снегоуборочной техники в 2020 году
Жители Приморского района вышли на протест против сноса гаражного комплекса на 900 мест
На садовом участке в Ленобласти нашли рюкзак денег и безголовый скелет пропавшей 81-летней пенсионерки
Первый день зимы принесет в Петербург погодные ненастья
Посетители ТРК «Лето» оказались во тьме из-за отключения электричества
В Красном Селе заметили малышей, гуляющих в одиночестве по льду озера
Петроградский район Петербурга на время перевоплотился в Лондон из-за съемок индийского фильма
В Петербурге появился стрит-арт, высмеивающий одержимость горожан на «черной пятнице»
В Красносельском районе эвакуировали три школы
На Парнасе пьяный мужчина за рулем каршеринга чудом остался жив после жесткого наезда на грузовик
В Петербурге пассажир трамвая распылил огнетушитель в лицо кондуктору и отобрал у нее всю выручку
Британский институт кино включил фильм «Дылда» о послевоенном Ленинграде в топ-50 лучших лент 2019 года
На Литейном проспекте водитель «Киа» отправил себя и пассажира в больницу, влетев в припаркованные авто
Петербург установил рекорд по длине пробок в «черную пятницу» 29 ноября
В Петербурге поменяется график движения пригородных поездов с 8 декабря
К 255-летию Эрмитажа на Дворцовой площади покажут кино скандального художника
В Кингисеппе погиб водитель микроавтобуса, на скорости влетевшего в цементовоз
Шесть ресторанов и один бар Петербурга вошли в топ-50 лучших заведений в мире
ГИБДД устроит 10-дневный рейд в Петербурге в поисках нарушителей, паркующихся в местах для инвалидов
До конца 2019 года в Петербурге сдадут еще два долгостроя
В МЧС предупредили петербуржцев об опасной гололедице 30 ноября
В центре Петербурга снесли новогодние ярмарочные домики
Боярский: «Победа «Зенита» над «Спартаком» накажет уродов-болельщиков, оскорбляющих Дзюбу»
Литейный проспект озарило искрами из-за упавшей и вспыхнувшей новогодней гирлянды
Росприроднадзор выступил против очистки зимних дорог Петербурга с помощью реагентов