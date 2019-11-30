Доцента-расчленителя Соколова перевели до Нового года в Москву, где он пройдет психиатрическую экспертизу

Историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего свою возлюбленную Анастасию Ещенко, доставили в Москву для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил адвокат скандального доцента Александр Почуев. Защитник Соколова не назвал конкретное учреждение, куда перевели Соколова, но поделился текущим состоянием обвиняемого в жестоком убийстве.

- Его здоровье оценивают как удовлетворительное. Чего не скажешь о душевном состоянии – сейчас Олег Валерьевич находится в глубоком смятении. Он раскаивается и всячески содействует следствию. Отмечу, что при назначении экспертизы частично удовлетворили мое ходатайство о постановке вопросов, в том числе, по версии защиты, - рассказал «Комсомолке» Почуев.

Психолого-психиатрической экспертизой историка займутся лучшие специалисты федерального уровня. Она продлится до начала следующего года. Адвокат Соколова считает, что выбор места экспертизы связан из-за желания предотвратить какие-либо утечки о ходе расследования, а также исключить влияние местной общественности на проводимые исследования психики обвиняемого.

Напомним, ранее появилась информация о том, что на время следствия Соколова могут перевести из петербургских «Крестов» в московскую «Матросскую тишину». Адвокат историка посчитал, что такие сверхмеры для расследования не нужны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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