СК завершил расследование убийства ЛГБТ-актисистки Елены Григорьевой
Следователи петербургского управления СК России завершили расследование громкого дела об убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено 21 июля 2019 года у дома 11 корпус 2 по Пулковской улице.
- В ночь с 20 на 21 июля 2019 года в квартире одного из домов по улице Ленсовета, с потерпевшей распивал спиртные напитки, после чего в ходе ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, у дома 11 корпус 2 по улице Пулковской жестко избил ее, а также нанес не менее 17 ударов ножом, - сообщает пресс-служба Следкома.
При этом сначала в расправе над ЛГБТ-активисткой подозревали 38-летнего уроженца Киргизии, который был знаком с Григорьевой и привлекался за нападения и грабеж. Однако позднее, благодаря его показаниям был установлен реальный преступник.
Им оказался 29-летний местный житель, имевший слабость к наркотикам. Согласно версии следствия, после интимной близости пара решила продолжить вечер и отправилась за спиртным. Возник конфликт, убитая резко высказалась о мужчине. Тот не сдержался и схватил нож.
Теперь расследование дела завершено. Его передадут в прокуратуру и потом в суд.
Подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой сознался в содеянном и показал, как зарезал Елену.
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ИСТОЧНИК KP.RU