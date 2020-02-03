СК завершил расследование убийства ЛГБТ-актисистки Елены Григорьевой

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:44:28+03:00

Дело об убийстве Елены Григорьевой ушло в прокуратуру, и далее в суд. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Следователи петербургского управления СК России завершили расследование громкого дела об убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено 21 июля 2019 года у дома 11 корпус 2 по Пулковской улице.

- В ночь с 20 на 21 июля 2019 года в квартире одного из домов по улице Ленсовета, с потерпевшей распивал спиртные напитки, после чего в ходе ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, у дома 11 корпус 2 по улице Пулковской жестко избил ее, а также нанес не менее 17 ударов ножом, - сообщает пресс-служба Следкома.

При этом сначала в расправе над ЛГБТ-активисткой подозревали 38-летнего уроженца Киргизии, который был знаком с Григорьевой и привлекался за нападения и грабеж. Однако позднее, благодаря его показаниям был установлен реальный преступник.

Им оказался 29-летний местный житель, имевший слабость к наркотикам. Согласно версии следствия, после интимной близости пара решила продолжить вечер и отправилась за спиртным. Возник конфликт, убитая резко высказалась о мужчине. Тот не сдержался и схватил нож.

Теперь расследование дела завершено. Его передадут в прокуратуру и потом в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/723711" frameborder="0"></iframe> Подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой сознался в содеянном и показал, как зарезал Елену.

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ИСТОЧНИК KP.RU