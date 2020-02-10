Из-за ряда трагедий МЧС вновь предупреждает об опасности выхода на лед

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:03:58+03:00

МЧС снова напоминает об опасности выхода на лед. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В минувшие выходные только в Тосненском районе Ленобласти утонули три человека

Изменить размер текста: A A

Небольшие заморозки, пришедшие на Северо-Запад России на прошлой неделе, сковали льдом некоторые водоемы Ленобласти и Петербурга. Обрадованные любители рыбалки, а также лыжники рванули на отдых, однако тонкий лед выдержал не всех. Три человека, в том числе ребенок, погибли. В связи с этим спасатели выступили с очередным предупреждением.

- Из-за теплой зимы на водных объектах Ленинградской области сложилась сложная ледовая обстановка. Тонким льдом покрыты лишь небольшие водоемы. Ледовое покрытие непрочное. Выходить на такую поверхность крайне опасно для жизни, - сообщает региональное управление МЧС.

К сожалению, несмотря на запрет выхода на лед, люди все равно идут гулять, нарушая все законы здравого смысла. Это приводит к страшным трагедиям.

Так, 8 февраля в Тосненском районе, неподалеку от поселка Шапки за один день утонули трое лыжников. Сначала под лед провалился отец с двумя детьми. Сам мужчина успел выбраться и вытащить из полыньи 11-летнего сына, а вот 3-летняя девочка утонула.

И буквально через пару часов на том же карьере утонула другая пара любителей лыж. Тела мужчины и женщины пришлось доставать спасателям.

По факту трагической гибели людей, Следственное управление СК России по Ленобласти завело уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU