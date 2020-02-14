Заседание по делу «боткинской беглянки» суд назначил на 17 февраля

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:22:58+03:00

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил дату рассмотрения дела Аллы Ильиной, прозванной «боткинской беглянкой» за то, что она сбежала из карантинного изолятора Боткинской инфекционной больницы. Теперь Главный санитарный врач города требует принудительно вернуть женщину в палату на дополнительное медобследование. Медики даже приходили к ней домой.

- Суд принял к производству административное исковое заявление о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина». Судебное заседание назначено на 17.02.2020, - сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Самое забавное, что по иску представителей Роспотребнадзора, Ильину должны отправить на карантин вплоть до 19 числа. То есть если суд и примет такое решение, то женщине придется провести в карантине всего два дня.

Напомним, что вернувшуюся из Китая туристку поместили в изолятор 6 февраля, а 7 врачи сказали, что она здорова, но две недели проведет в палате на карантине. Но девушка не стала ждать и через пару дней сбежала домой. Адвокат Ильиной уверен, что юридические последствия ей не грозят.

ИСТОЧНИК KP.RU