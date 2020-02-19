2020-02-19T13:42:54+03:00
Общество

Главврача Боткинской больницы уволили после побега пациентов из карантина

Такое решение принял глава Комитета по здравоохранению Петербурга
Петр КИБЕР
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Главврача Боткинской больницы уволили после побегов пациентов.Главврача Боткинской больницы уволили после побегов пациентов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Первой «жертвой» коронавируса в России стал главный врач Боткинской больницы. 19 февраля его, после истории с побегом пациентов из карантинного изолятора, уволили с должности . Такое решение принял глава Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

- Да, его уволили по инициативе работодателя. Расторжение трудового договора. 278 статья Трудового кодекса, пункт 2, - сообщила «Комсомолке» представитель Комздрава Ольга Рябинина.

По неофициальной, но всем очевидной информации, причиной увольнения стала ситуация с побегом четверых пациентов из карантина, в котором они находились с подозрением на коронавирус.

И если первая беглянка Алла Ильина убегала громко, со скандалом, разработав план и сломав электромагнитный замок палаты, то трое других просто ушли из больницы в один день в течение десяти минут.

Двое позднее самостоятельно вернулись после разговора с медиками, Ильину, через суд госпитализаровали на дообследование принудительно, а к последней беглянке Роспотребнадзор подал иск. Его должны рассмотреть сегодня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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