2020-02-19T16:45:48+03:00
Общество

Суд отправил вторую беглянку из карантина назад в Боткинскую больницу

Правда девушку еще предстоит найти, ведь на заседание она не явилась
Петр КИБЕР
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Роспотребнадзор добился госпитализации второй боткинской беглянки. Осталось ее найти.Роспотребнадзор добился госпитализации второй боткинской беглянки. Осталось ее найти.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Невский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о принудительной госпитализации второй боткинской беглянки Анны Рыбаковой. Сегодня, 19 февраля, здесь состоялось заседание по иску Роспотребнадзора, который требовал вернуть на допобследование пациентку, самовольно покинувшую карантинный изолятор где она находилась с подозрением на коронавирус. И все бы хорошо, но сама девушка в суд на явилась.

- Рыбакова, не явившаяся в суд, подлежит принудительному помещению в больницу. Ее интересы представлял адвокат по назначению, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Таким образом судья удовлетворил иск главного санитарного врача города.

Напомним, что первой сбежавшей из изолятора Боткинской больницы стала Алла Ильина. Она взломала замок и ушла из палаты 7 февраля, на следующий день, после того, как ее поместили на двухнедельный карантин.

А 11 числа из Боткина сбежали еще трое пациентов, в том числе Рыбакова. Двое, мужчина и женщина, сами вернулись на допобследование после звонка врачей, Ильину госпитализировали по решению суда, а последняя беглянка решила скрываться.

Теперь ее должны разыскать судебные приставы и принудительно отправить в клинику.

Напомним, что из-за инцидентов с побегами 19 февраля был уволен главврач Боткинской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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