Суд отправил вторую беглянку из карантина назад в Боткинскую больницу
Невский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о принудительной госпитализации второй боткинской беглянки Анны Рыбаковой. Сегодня, 19 февраля, здесь состоялось заседание по иску Роспотребнадзора, который требовал вернуть на допобследование пациентку, самовольно покинувшую карантинный изолятор где она находилась с подозрением на коронавирус. И все бы хорошо, но сама девушка в суд на явилась.
- Рыбакова, не явившаяся в суд, подлежит принудительному помещению в больницу. Ее интересы представлял адвокат по назначению, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Таким образом судья удовлетворил иск главного санитарного врача города.
Напомним, что первой сбежавшей из изолятора Боткинской больницы стала Алла Ильина. Она взломала замок и ушла из палаты 7 февраля, на следующий день, после того, как ее поместили на двухнедельный карантин.
А 11 числа из Боткина сбежали еще трое пациентов, в том числе Рыбакова. Двое, мужчина и женщина, сами вернулись на допобследование после звонка врачей, Ильину госпитализировали по решению суда, а последняя беглянка решила скрываться.
Теперь ее должны разыскать судебные приставы и принудительно отправить в клинику.
Напомним, что из-за инцидентов с побегами 19 февраля был уволен главврач Боткинской больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU