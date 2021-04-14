Последние новости в Санкт-Петербурге на 14 апреля 2021 года: Посмертное награждение пожарного Ильи Белецкого и сроки отключения отопления

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 14 апреля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на вечер среды, 14 апреля 2021 года. Спасатели МЧС уже третьи сутки продолжают тушить здание «Невской мануфактуры», некоторые развалины все еще тлеют. Тем временем Владимир Путин наградил посмертно пожарного Илью Белецкого, который погиб в происшествии, эвакуируя людей.

«КП» узнала о примерных сроках отключения отопления в жилых домах Северной столицы. Пока что коммунальщики ждут подходящей теплой погоды. Но сразу батареи не отключат – будет традиционное периодическое протапливание.

Утром 14 апреля петербуржец чудом спас своего сына от удара несущегося на встречу «Вольво». За рулем автомобиля была пенсионерка, которая случайно включили заднюю скорость и помчалась на огромной скорости в сторону прохожего с ребенком.

Ни дня без криминала – суд отправил в СИЗО жителя Петербурга, который угрожал расстрелять жену прямо при детях. Угрозам предшествовал скандал и жестокое изнасилование женщины. Мужчине помешали дети, заступившиеся за мать с криками и слезами.