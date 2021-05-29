Последние новости в Санкт-Петербурге на 29 мая 2021 года: Сломанный позвоночник ребенка на аттракционе и смертность от коронавируса среди молодежи

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 29 мая 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру субботы, 29 мая 2021 года. Начнем с очаровательного – посетители нашего сайта выбрали лучших «Леди в погонах» в 2021 году. Тройку самых красивых сотрудниц правоохранительных органов можно посмотреть по ссылке и прочесть захватывающую историю каждой из них. Например, следователь Ирина Романова познакомилась со своим будущим мужем... на допросе!

12-летний школьник на День рождения сломал себе позвоночник, катаясь на горке в парке развлечений на Крестовском острове. Делом уже заинтересовался Следственный комитет, проводится проверка. Подключилась и прокуратура. В самом парке развлечений об инциденте узнали только из СМИ и заверили в безопасности аттракциона.

В Северной столице официально приняли новые правила пользования электросамокатами. На центральных улицах города разрешили разгоняться только до 15 км/ч, а в парке 300-летия и Приморском парке – до 20 км/ч. На Дворцовой запрещено парковать двухколесный транспорт. Нарушителей будут блокировать и вносить в общий для всех кикшеринговых компаний «черный список».

В Комздраве сетуют, что молодежь в Петербурге крайне редко вакцинируется от коронавируса. Согласно статистике Смольного, привились от инфекции лишь 3% от общего числа студентов. При этом коронавирус убил 80 горожан в возрасте от 18 до 25 лет за все время пандемии. Погибли и 10 юных матерей.