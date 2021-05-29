Главе СК доложили о ходе расследования дела «банды самокатчиков» в Петербурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Петербурге. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ

В субботу, 29 мая, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках рабочей поездки в Петербург провел оперативное совещание, на котором заслушал доклады о ходе расследования ряда уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В частности, речь шла и о расследовании уголовного дела так называемой «банды самокатчиков», в рамках которого двум молодым людям предъявлено обвинение. Напомним, что инцидент произошел вечером 13 мая на Невском проспекте. Тогда двое молодых людей на электросамокатах сбили одного пешехода, а затем жестоко избили другого, сломав ему три ребра, после чего мужчину госпитализировали. Вторым пострадавшим оказался петербургский писатель Валерий Айрапетян. В результате двое самокатчиков арестованы, однако вину они не признали. Им обоим грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил разобраться с «бандой самокатчиков».