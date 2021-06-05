Последние новости в Санкт-Петербурге на 5 июня 2021 года: Схватка двух такс и пса-робота и арест известного тренера по обвинению в педофилии

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 5 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру жаркой и солнечной субботы, 5 июня 2021 года. На Стрелке Васильевского острова схлестнулись две таксы и пес-робот, «сбежавший» от чиновников и бизнесменов с ПМЭФ-21. «Бойня» тут же собрала вокруг себя сотни удивленных прохожих. В итоге две охотничьих таксы замучили своего противника-«терминатора», и тот пал ниц из-за севших батареек.

В Петербурге отправили в СИЗО известного тренера по плаванию и водному поло, которого обвинила в развращении 11-летняя девочка-синхронистка. По ее словам, все произошло в детском лагере в Анапе – мужчина внезапно пришел к ней в комнату ночью и стал трогать в интимных местах. Сам мужчина отрицает вину, а следователи не исключают, что он мог домогаться и до других школьниц.

Полиция задержала лихача-самокатчика, который сбил 5-летнюю девочку возле станции метро «Улица Дыбенко». 36-летний мужчина оказался наркоторговцем, в квартире у него нашли запрещенные вещества. Сам он выкинул электросамокат в Неву и перекрасил волосы, лишь бы его не нашли. Но теперь ему «подарили» и второе уголовное дело.

СМИ подняли шум о переполненном коронавирусном павильоне в госпитале в «Ленэкспо». «КП» выяснила, что места про запас в больнице еще есть, а сломанный КТ уже починили. Сейчас в павильоне, в основном, находятся пациенты в средне-тяжелом состоянии.

И, наконец, очередные итоги нового дня ПМЭФ-21. В Смольном уже хвастаются, что подписали не один десяток соглашений на общую сумму свыше 200 млрд рублей. В частности, в Кронштадте построят жилой квартал, яхтенный порт и роскошный отель.