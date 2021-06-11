Последние новости в Санкт-Петербурге на 11 июня 2021 года: Арест Хованского, его последние слова фанатам и новые запреты по коронавирусу

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 11 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру пятницы, 11 июня 2021 года. Главным инфоповодом стал арест блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма. Суд отправил его в СИЗО на два месяца, там он просидит минимум по 8 августа. На прощание Хованский посоветовал фанатам «не шалить в интернете, а то потом найдут».

В Петербург вернулись электросамокаты от главных прокатных компаний. Об этом представители кикшеринга сообщили «КП». Но теперь для них закрыты центральные улицы и места с большим туристическим потоком. А максимально допустимую скорость на других территориях в городе понизили до 10 км/ч.

В Северной столице с 12 июня будут действовать новые ограничения по коронавирусу, касающиеся проведения зрелищных и культурных массовых мероприятий – теперь в помещениях нельзя одновременно держать более 3 тысяч человек. Эта мера безопасности будет действовать минимум до окончания Евро-2020.

И чтобы новый день был ярким – полюбуйтесь на девушек в бикини, которые наблюдали за солнечным затмением на пляже Петропавловской крепости.