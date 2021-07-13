Последние новости в Санкт-Петербурге на 13 июля 2021 года: Обвал крыши в ТЦ, "гробовой завал" в крематории и перекрытия на День ВМФ

Последние новости в Санкт-Петербурге на 13 июля 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

"Комсомолка" собрала все последние новости в Санкт-Петербурге на 13 июля 2021 года. Минувший день оказался насыщен событиями. Эпидемия в городе постепенно стабилизируется. За минувшую неделю количество госпитализаций снизилось на 23 процента, что позволило избежать дефицита коек в больницах. Также эксперты развеяли мифы о вакцинации, из-за которых горожане боялись идти на прививку.

Однако крупное ЧП произошло в обеденное время. В бизнес-центре "Цеппелин" в Московском районе города обрушился потолок прямо в столовой, когда там находились люди. Пять человек пострадали. Следственный комитет уже занялся проверкой.

Также Смольный объяснил причину появления "гробового завала" в крематории. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в одном из помещений стоят много гробов. Пошли слухи, что просто в крематории не успевают сжигать трупы.

В Петербурге началась подготовка к параду ВМФ. Из-за этого в городе изменится график разводки мостов, перекроют ряд улиц, а в сам праздник будет закрыт проезд по дамбе.