Последние новости в Санкт-Петербурге на 14 июля 2021 года: Конец жары, новые коронавирусные ограничения и смерть Стефановича

Последние новости в Санкт-Петербурге на 14 июля 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Комсомолка" собрала все последние новости в Санкт-Петербурге на 14 июля 2021 года. Минувший день стал очередным в продолжительной череде жары. Однако синоптики предупреждают, что зной закончится, причем очень резко. Так, что петербуржцы будут вспоминать об этих солнечных и душных деньках. По прогнозу, температура снизится до 20 градусов на следующей неделе.

Но пока жара еще стоит в Петербурге, страдают не только горожане. Даже реки стали мельчать, а Саблинские водопады и вовсе высохли. Экологи считают, что это предвестник глобальной катастрофы.

Также накануне в Петербурге вступили в силу новые ограничения по коронавирусу. В основном они затронули массовые мероприятия. Вероятно, меры действительно нужны, так как кладбища города перегружены. "КП" подробно узнала, что происходит на погостах Петербурга в разгар эпидемии.

И под конец дня стало известно о смерти Александра Стефановича. Известный режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой умер в возрасте 76 лет. Предварительно, причиной стал коронавирус. Однако эта информация официально пока не подтверждается.