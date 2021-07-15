Последние новости в Санкт-Петербурге на 15 июля 2021 года: Окончание жары и госпитализация Боярского

Последние новости в Санкт-Петербурге на 15 июля 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру четверга, 15 июня 2021 года. Главный синоптик города Александр Колесов пообещал, что скоро спадет жара. С его слов, ждать понижения температуры надо на следующей неделе, тогда же придут кратковременные дожди. На улице станет значительно легче, так как температура плавно снизится до 25 градусов. Но спустя неделю зной вернется. Тем не менее, похолодание Петербургу очень нужно, так как аномальная жара грозит массовой гибелью рыбы в Неве.

Михаила Боярского неожиданно госпитализировали в больницу. Актеру стало плохо из-за жары, у него закружилась голова и подскочило давление. Версия о коронавирусе не подтвердилась.

Не менее плохо оказалось и студентам Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. 125 человек отравились во время ужина на базе отдыха, есть из них попали в больницу. Что же привело к такому массовому отравлению выясняет транспортная прокуратура.

И впервые за долгое время в Петербурге зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом. Пока спад небольшой, но прогресс явно есть.