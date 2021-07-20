В УФСИН открестились от подземной тюрьмы, найденной под Петербургом

Что было в подземной тюрьме на самом деле - загадка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Петербургу и Ленобласти категорически отвергли причастность к подземной тюрьме, найденной под частным домом в одном из поселков Всеволожского района.

- УФСИН по Петербургу и Ленинградской области не имеет к этой истории никакого отношения, - ответили в пресс-службе ведомства на запрос «Мойки 78».

Отметим, что по некоторым данным, одним из первых владельцев участка мог быть бывший сотрудник ФСИН. Однако следствие данную информацию не подтверждает. Как, впрочем, и не опровергает.

Напомним, что в СК знали о подземной тюрьме уже как минимум год, а сейчас, после окончания следственных действий, подозрительное сооружение засыпали землей. О том, что было внутри, гадают и местные жители и местные власти.

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