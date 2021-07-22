Последние новости на 22 июля 2021 года: уголовное дело об избиении сына Стаса Пьехи, парад на День ВМФ без зрителей и рассказа хозяина дома с подземной тюрьмой

В парке 300-летия начали ставить шатер для вакцинации. Фото: Петр КИБЕР

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру субботы, 22 июля 2021 года. Одной из главных тем, будоражащих воображение, остается частный дом с подземной тюрьмой, найденный под Петербургом. О его предназначении гадают многие. Бывший владелец здания рассказал «КП-Петербург» все, что знает о ситуации и назвал даже цену, за сколько был продан участок.

Другим громким событием оказалась история с избиением сына певца Стаса Пьехи соседкой по даче. Выяснилось, что она - супруга известного футбольного арбитра, который оказался не в восторге от выходки жены. А по факту ЧП Следственный комитет завел уголовное дело.

А вот петербургское управление Роспортебнадзора огорчило уже всех горожан: из-за сложной эпидемиологической ситуации главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ, пройдет без зрителей.

Зато в парке 300-летия начали устанавливать первый шатер-купол для проведения вакцинации. И он будет такой в городе не один.