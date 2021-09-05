Последние новости в Санкт-Петербурге на 5 сентября 2021 года: авария со скорой, задержание организаторов фестиваля «День Д» и первые заморозки в Ленобласти

Программу фестиваля "День Д" пришлось изменить из-за вмешательства полиции. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру воскресенья, 5 сентября 2021 года. Самым главным событием минувшей субботы стал скандал с задержанием устроителей фестиваля «День Д», который в этот раз проходит в 80-ю годовщину со дня рождения писателя Сергея Довалатова.

Полиция не дала провести чтения произведений у открытого микрофона в сквере на Загородном, 17. В районной администрации позднее пояснили, что мероприятие не было согласовано с властями.

Еще один инцидент произошел утром, но в Ленинградской области. В Киришах в ДТП с участием машины скорой помощи серьезно пострадали четыре человека, в том числе пожилая пациентка, ехавшая в медицинском автомобиле, который перевернулся.

И там же, в Ленобласти, сюрприз преподнесла погода. В ночь на 5 сентября были обещаны первые заморозки. Случились они, или нет, пока данных от синоптиков не пришло. Но новые минусовые температуры уже есть в прогнозе на следующие сутки.

Зато петербургские паралимпийцы опять отличились в Токио, положив в копилку российской сборной две бронзовые медали. % сентября Паралимпиада будет закрыта.