Последние новости в Санкт-Петербурге на 8 сентября 2021 года: Сроки включения отопления и лидерство северных районов по числу преступлений

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 8 сентября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 8 сентября 2021 года. Накануне нашим журналистам сообщили в Смольном, что регулярного отопления в городе придется еще подождать. Когда в Северной столице будет не больше +8 градусов на протяжении пяти дней, тогда это станет формальным поводом для «включения» батарей. Впрочем, главный синоптик Петербурга Александр Колесов высказал мнение, что постоянное отопление запустят раньше, при температуре около +10 градусов, ожидающейся в третьей декаде сентября.

Выборгский и Приморский районы Петербурга стали абсолютными лидерами по количеству преступлений. В общей сложности там зафиксировали более 5,5 тысячи нарушений закона. На третьем месте расположился Невский район с 2 610 преступлениями.

Петербургский Роспотребнадзор опубликовал список блюд, запрещенный для школьных столовых. В ведомстве составили правильный рацион для детей, документ направили родительскому комитету. Отказаться придется от макарон по-флотски, блинчиков с мясом, яичниц-глазуний и несколько видов колбас.

Справедливость восторжествовала – 82-летней пенсионерке выдадут знак «Жителю блокадного Ленинграда». Белла Иосифовна добилась этого через суд, поскольку администрация Приморского района не увидела оснований для присуждения льгот. Подозрения у чиновников были на счет того, пробыла ли бабушка должное время в блокаде - ее эвакуировали в трехлетнем возрасте.