В Петербурге Психиатрическая больница №3 начнет прием больных коронавирусом

Психиатрическую больницу №3 в Петербурге перепрофилировали под прием больных коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге перепрофилировали Психиатрическую больницу №3 под прием больных коронавирусом. Как рассказали в пресс-службе городского комздрава, число коек увеличили из-за роста заболеваемости в Северной столице. Напомним, в Петербурге больным с легкой формой COVID-19 теперь можно приходить в поликлиники – плановую медпомощь приостановили. В основном, людей лечат на дому. Поэтому Смольный раздумывает над тем, чтобы закупить услуги такси по перевозке врачей к пациентам и транспортировке больных на КТ.

Власти Северной столицы объявили мобилизацию сил. И вот ее первые результаты.

- В Петербурге перепрофилировали дополнительные 50 коек в Городской психиатрической больнице №3 имени Скворцова-Степанова. Теперь эти места инфекционные, - отметили в комздраве.

Добавим, что локдауна в Петербурге не будет. Но ужесточения ограничений не избежать – в целом, они коснутся мер по переводу всех и вся на «удаленку».

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