Администрация Красногвардейского района объяснила коллапс в 107-й поликлинике сбоем работы службы 122

Огромная очередь образовалась из-за сбоя в системе 122. Фото: СОЦСЕТИ

В администрации Красногвардейского района объяснили многочасовую очередь к врачу в поликлинике №107, о которой в соцсетях писали местные жители. По словам чиновников, проблема действительно была, но в понедельник, когда начали действовать ограничения на оказание плановой амбулаторной помощи, а служба 122 не справлялась со шквалом звонков.

- Видео снято еще в понедельник. Причина очереди - сбой в системе 122. Люди пытались дозвониться, записаться к врачу или вызвать его на дом, но не могли - поэтому, не сориентировавшись, шли в поликлинику ногами. Отсюда возникла предельная нагрузка, с которой не справились врачи. Сейчас коллапс устранен, все работает в штатном режиме, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе районной администрации.

Напомним, что с понедельника пациентов с подозрением на коронавирус начали принимать в районных поликлиниках, но с разделением потоков. Причем добираться до врача людям советуют или на своих машинах или пешком, не пользуясь общественным транспортом.

Также было увеличено количество операторов службы 122, однако петербуржцы все равно жалуются, что врача приходится ждать дома по 3-4 дня.