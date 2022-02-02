Знакомая уволенной сотрудницы угрозыска Алены Юдиной отрицает ее родственные связи в полиции

Девушку-оперативника Алену Юдину заподозрили в родственных связях в полиции. Фото: СОЦСЕТИ

Девушку-оперативника Алену Юдину, которую жестко задержал инспектор ГИБДД в Петербурге, заподозрили в родственных связях с полиции, объясняя ее дерзкие слова во время конфликта. Напомним, полицейские устроили потасовку на ровном месте в отделе МВД в Василеостровском районе. Инспекторы ГИБДД решили проверить удостоверение у сотрудницы угрозыска, одетой в гражданское. Та послала их куда подальше. Итог – сломанная рука девушки, увольнение участников инцидента, возбуждение дела на сотрудника ДПС.

Спустя сутки после конфликта сообщество «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» намекнуло, что у Юдиной есть «родственные амбиции» в полиции. Позже инспектор ГИБДД, получивший уголовное дело, сослался на некие скелеты в шкафу девушки. Однофамилец Юдиной есть в ОМВД России по Бокситогорскому району Ленобласти, его имя даже совпадает с отчеством молодого оперативника. Однако знакомая семьи Юдиных, Ксения, знающая их по скромной жизни в поселке Харитоново в Архангельске, утверждает, что отец сотрудницы угрозыска давно умер.

- Папа умер давно. Вроде бы Алена еще в школе решила, что будет полицейским в будущем. В поселке она жила по 11 класс. Очень скромная была, добрая девушка. Никогда плохого я о ней не слышала, - сообщила Ксения «КП-Петербург».

Тем временем за дочь, уволенную из полиции, публично заступилась мать.