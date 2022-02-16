Последние новости в Санкт-Петербурге на 16 февраля 2022 года: 100% коллективного иммунитета и скорая отмена QR-кодов

Последние новости в Санкт-Петербурге на 16 февраля 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 16 февраля 2022 года. Власти Северной столицы малость удивили жителей заявлением о достижении 100% коллективного иммунитета к коронавирусу. Первый замглавы комздрава Андрей Сарана ссылается на данные Минздрава по переболевшим и привитым горожанам. Позже в профильном комитете Смольного уточнили, что Санкт-Петербург достиг идеального иммунитета еще в декабре 2021 года.

По информации нашей редакции, власти Северной столицы вскоре могут отменить режим QR-кодов в общественных местах. Предварительно, это произойдет через одну-две недели. Все-таки пик «омикрона» в городе преодолели. Но, скорее всего, QR-коды все еще будут требовать в музеях и театрах.

На севере Петербурга под окнами многоэтажки на проспекте Тореза обнаружили двух мертвых подростков, мальчика и девочку. Полиция разбирается в обстоятельствах жуткого происшествия.

С 21 февраля в Санкт-Петербурге смягчат коронавирусные ограничения для общепита и развлекательных заведений – им разрешат работать и в позднее время. В исключение попали только клубы.