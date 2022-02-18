Последние новости в Санкт-Петербурге на 18 февраля 2022 года: Обрушение «Красного треугольника» и первое интервью Ивана Краско из больницы

Последние новости в Санкт-Петербурге на 18 февраля 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 18 февраля 2022 года. Город официально прошел пик пятой волны коронавируса, вызванный «омикроном». Заболеваемость снизилась в 4 раза, однако этот спад может растянуться вплоть до лета. При этом профессор Алексей боровков из Центра НТИ при СПбГУ считает, что угроза шестой волны минимальна, но все-таки есть – опасаться стоит сезона отпусков.

На набережной Обводного канала обрушилась часть фасада заброшенного завода «Красный треугольник». Под завалы попала женщина, прохожую придавило деревом. К счастью, ее вовремя извлекли и отдали в руки медиков. На опасном месте до сих пор дежурят спасатели МЧС, есть дальнейшая угроза обрушения здания.

В Санкт-Петербурге попыталась покончить жизнь самоубийством старшая медсестра из отделения лучевой диагностики ГКДЦ №1, где семь пациентов отравились барием. Марина Ефремова оказалась единственной фигуранткой уголовного дела, кого отпустили под подписку о невыезде. Сейчас она в коме, за ее жизнь борются медики. В предсмертной записке женщина попросила родных простить ее.

«КП Санкт-Петербург» взяла первое интервью у Ивана Краско из больницы. Напомним, 91-летнего актера положили на реабилитацию после микроинсульта. По его словам, он поправляется, ему выписали лекарства, делают уколы, заставляют разминаться, двигаться. До госпитализации народный артист не мог совладать с ногами, говорит, они стали кирпичными. А теперь его сосудистую систему постепенно укрепят. В госпитале Иван Иванович пробудет 21 день.