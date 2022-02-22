Последние новости в Санкт-Петербурге на 21 февраля 2022 года: губернатор о послаблении COVID-ограничений и приговор экс-начальника таможни к 8 годам тюрьмы

Последние новости в Санкт-Петербурге на 21 февраля 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 21 февраля 2022 года. Губернатор города объявил, что в городе пошла на убыль волна «омикрона». В пик пятой волны коронавируса в Северной столице на дому лечились более 270 тысяч зараженных пациентов, к 21 февраля их число сократилось до 123 тысяч. По словам Беглова, эпидобстановка продолжает улучшаться, поэтому часть ограничений убрали. В том числе запрет на плановую помощь в поликлиниках.

Больше 800 управляющих компаний Петербурга оштрафовали почти на 55 миллионов рублей за плохую уборку снега с 1 января по 20 февраля 2022 года. Губернатор усилил контроль за уборкой снега с кровель жилых домов города и поручил жилищным инспекторам проводить проверки ежедневно

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего начальника Кингисеппской таможни к восьми годам заключения в колонии строго режима за взятку в особо крупном размере. Сумма взяток таможенника составила 27 тысяч долларов.

В Петербурге взяли под стражу убийцу продавщицы из секс-шопа. Свою вину преступник признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме этого, Беглов анонсировал очередное снятие ковидных ограничений в Петербурге. Власти не исключают, что новые отмены запретов будут совсем скоро, и петербуржцы постепенно вернутся к нормальной жизни.