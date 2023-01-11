Что за электромобиль могут начать собирать на заводе Nissan в Петербурге

На бывшем заводе Nissan могут начать сборку электромобиля "Е-Нева". Фото: Кирилл Поляков в телеграм

На бывшем заводе Nissan в Петербурге могут начать производство электромобилей. Об этом на совещании с членами Союза машиностроителей России заявил гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Именно тольяттинскому автогиганту вскоре в собственность перейдет петербургская площадка. Но что за электромобиль там могут начать собирать? По словам Соколова, это машина, разработанная в Петербурге.

- Для этого завода «АвтоВАЗ» готов рассматривать дополнительные проекты, к примеру, по производству созданного в Петербурге электромобиля, - приводит заявление главы компании пресс-служба ВАЗа.

Прямо, в лоб, Соколов не назвал, что это за машина, но вариантов тут не слишком много. Скорее всего речь идет о проекте «Е-Нева», разработанном на «Обуховском заводе». Эта версия наиболее вероятна, тем более, что с машиной недавно лично знакомился вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, также присутствовавший на совещании и хорошо знакомый с Соколовым по работе в Смольном.

Сроки запуска «Е-Невы» на заводе никто не называет, а само предприятие должно возобновить работу во второй половине 2023 года. Здесь планируется начать сборку китайских машин под маркой «Лада».