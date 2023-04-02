При взрыве пострадали 25 человек, 16 из них в больнице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Появилось видео с места взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где погиб журналист Владлен Татарский. Взрыв прогремел вечером 2 апреля, в кафе проходила встреча военкора с поклонниками. В результате случившегося ранены 25 человек.

Видео с места взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

На опубликованных следователями кадрах видно раскуроченное почерневшее от взрыва помещение кафе и тело Татарского на полу. Целой мебели вблизи у сцены практически не осталось, пол усыпан осколками стекла. Серьезнее всего взрывной волной ранило как раз тех людей, что сидели ближе всего к выступавшему журналисту.

- 19 пострадавших госпитализировали. Больницы города оказывают всю необходимую помощь, - отчитался губернатор Александр Беглов.

Взрывной волной сильнее всего задело людей, сидевших ближе всего к сцене. Фото: СК РФ

Предварительно, причиной взрыва могла стать статуэтка, подаренная журналисту некой женщиной. Предполагается, что именно она была начинена опасным веществом и поражающими элементами.

Тем временем, к месту трагедии начали приносить цветы. Поскольку территорию рядом с кафе оцепили, горожане выбрали местом для возложения цветов памятник архитектору Трезини.