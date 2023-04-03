Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 апреля 2023 21:13

Источник в МВД опроверг задержание подозреваемой в убийстве Владлена Татарского в кафе в Петербурге

СМИ утверждали, что квартиру девушки штурмовали
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Источник spb.kp.ru опровергает информацию "Интерфакса" о задержании подозреваемой в убийстве Владлена Татарского.

Источник spb.kp.ru опровергает информацию "Интерфакса" о задержании подозреваемой в убийстве Владлена Татарского.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В СМИ распространилась информации о задержании подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского на его творческой встрече в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Напомним, после вручения ему статуэтки прогремел взрыв. 30 человек пострадали, сам военкор скончался на месте от тяжелых травм. По подозрению в убийстве в розыск объявили девушку, подарившую татарскому статуэтку, в которой, предположительно, было взрывное устройство. Однако источник spb.kp.ru в МВД опровергает информацию о задержании гостьи вечера.

- Нет задержанных. Информация в «Интерфаксе» не соответствует действительности, - утверждает источник редакции в правоохранительных органах.

Добавим, что СКР возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом – взрывом. Значит. Виновнику трагедии грозит пожизненное лишение свободы в колонии. К месту происшествия по-прежнему приносят цветы и свечи в память о военкоре.